L’émission «Salvados» a commencé sa nouvelle saison télévisée sur laSexta avec Pablo Iglesias comme premier invité de 2021. Fernando González, mieux connu sous le nom de «Gonzo», a reçu le leader d’Unidas Podemos pour faire un bilan exhaustif de ce qu’a été la première année. de l’Exécutif de coalition entre la formation violette et le PSOE.

Après une réflexion sur la monarchie, sa première année en tant que deuxième vice-président et ministre des Droits sociaux et de l’Agenda 2030, les “ Procés ” ou les expulsions, entre autres sujets, Pablo Iglesias a laissé libre cours à sa grande passion pour la fiction télévisuelle et le cinéma. . Le politicien s’est avoué fan de séries telles que ‘Lady’s Gambit’, ‘Game of Thrones’, ‘Cuéntame’ et ‘Fargo’. «« L’effondrement »est apocalyptique, je préfère« Fargo »malgré la critique des autorités qui est toujours sensée et bienvenue», a déclaré Iglesias. En ce qui concerne “Gambit de dama”, le leader d’Unidas Podemos est clair: “c’est l’hôte de faire une série sur les échecs si divertissante et passionnante.”

Quelques minutes avant de terminer sa carrière sur «Salvados», Pablo Iglesias en a profité pour recommander certaines de nos fictions à différents politiciens. “Je conseillerais Carmen Calvo ‘Veneno’ qui m’a fait pleurer comme un petit gâteau”, Le natif de Madrid a déclaré, en référence à l’une des séries les plus réussies de l’année dernière, créée par Javier Calvo et Javier Ambrossi pour Atresplayer.

“Je recommande généralement Pedro Sánchez, maintenant j’en vois un qui pourrait lui plaire:” Invisible Heroes “, sur le rôle des diplomates au Chili”, a-t-il déclaré. «À Marlaska, ‘Riot Control’. Il adorerait cela et cela l’aiderait à apprendre », a conclu Iglesias.