Mexico – Palmeiras n’a eu aucune pitié et a battu River Plate 3-0 lors du match aller des demi-finales de la Copa Libertadores de América.

Bien que River Plate soit arrivé, il n’a pas réussi à endommager le cadre ennemi en raison du manque de force, contrairement à l’équipe brésilienne qui, avec ce marqueur, a pratiquement lié son billet à la finale de la compétition.

Et c’est que les trois objectifs atteints par Palmeiras étaient en tant que visiteur, au stade Libertadores de América, domicile de l’équipe de La Plata.

Cela peut vous intéresser: les demi-finales de la Copa Libertadores commencent; River Plate reçoit Palmeiras

Parce que le but à l’extérieur compte deux fois en cas d’égalité au total, River devrait marquer trois buts lors de sa visite à Palmeiras et n’en recevoir aucun pour égaliser au total.

À la 27e minute, le premier score. Dans un mauvais rejet, Ronielson da Silva a tiré une balle à la frontière de la zone qui était encastrée dans le poste opposé d’Armani.

BUT! BUT! BUT! BUT! GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL PALMEIRAS! 🟢

Armani ne parle pas à son partenaire, il donne le ballon et Ronielson da Silva Barbosa l’allume alors qu’il vient de l’envoyer pour sauver ️ @ RiverPlate 0⃣-1⃣ @Palmeiras

📲LIVE ICI: https://t.co/mhJ9I9ELC4 pic.twitter.com/8Oy4Kx8KN8

– MARCA Claro (@MarcaClaro) 6 janvier 2021