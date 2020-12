Mexico.- Le National Action Party demande au gouvernement fédéral de désigner un coordinateur national ou un «tsar» pour la vaccination contre Covid afin que l’application des vaccins soit régie par la science et non par la politique.

Le président national de PAN Marko Cortés Mendoza, a assuré que le vaccin est une espérance de vie, mais il nécessite la collaboration et la participation de tous les secteurs et entités gouvernementales.

“Les gouvernements de Action nationale, indiqué, ils sont prêts et disposés à le faire, mais le gouvernement fédéral les a liés par la main », a-t-il déclaré.

Pour cette raison, le PAN exige un «tsar» de vaccination qui peut exécuter le programme national et les gouvernements des États peuvent acquérir et appliquer les vaccins.

“La stupidité, l’entêtement du gouvernement, comme cela s’est produit pendant 9 mois dans ce grave problème, continue de nous coûter de nombreuses vies qui auraient pu être sauvées”, a déclaré Marko Cortés.

Le leader national du PAN a assuré qu ‘”il est évident que le gouvernement Moreno ne pourrait pas avec le paquet” et que, sous peu, le bilan des morts de Covid atteindra 120 mille.

Cortés Mendoza a affirmé que la gestion désastreuse de la pandémie par le gouvernement fédéral nécessitait la participation des gouvernements des États, car plus ils ont de mains pour appliquer le vaccin, plus vite il progressera et plus de vies pourraient être sauvées.