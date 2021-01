Mexique.- La fin de l’année et l’arrivée d’un nouveau est un motif de fête et de joie; moment de rituels qui nous font sentir faire partie d’une famille et d’une communauté; c’est un espace pour se souvenir et penser à l’avenir.

Cependant, à ces moments où de nombreuses familles sont confrontées à des situations défavorables, à une perte de santé, d’emploi, d’un membre de la famille ou d’un ami, il y a un sentiment de manque de contrôle, d’angoisse, d’incertitude et de dépression; cependant, c’est aussi un bon moment pour prendre soin de notre santé mentale.

En cela, les spécialistes universitaires en psychologie Beatriz Macouzet Menéndez et Angélica Riveros Rosas étaient d’accord, qui, séparément, ont souligné l’importance de maintenir les plans, les objectifs et de garder à l’esprit ce qui donne un sens à nos vies.

En outre, parce que la saison de Noël est détectée comme présentant un risque plus élevé de souffrir de conditions émotionnelles, telles que l’anxiété et la dépression, dont 20% de la population souffre, a expliqué Riveros Rosas.

“Et c’est juste parce que c’est un moment où la différence entre ce que je veux arriver dans ma vie et ce qui se passe devient plus claire”, a-t-il déclaré.

La dépression, détaillé les universitaires du DEA en psychologie à l’UNAM, se caractérise par la présence de tristesse, perte d’intérêt ou de plaisir, sentiments de culpabilité ou manque d’estime de soi, troubles du sommeil ou de l’appétit, sentiments de fatigue et manque de concentration .

«Il est important de mettre des mots sur tout ce qui est un travail acharné, de faire face à la peur, à l’angoisse et à l’incertitude. Il est également important de faire des rituels ou des activités qui nous aident à trouver un sens à ce que nous vivons, d’ouvrir des espaces pour réfléchir, se souvenir et visualiser un futur différent », explique Macouzet Menéndez

C’est penser que ce que nous vivons passera; s’adapter aux circonstances, mais en reconnaissant ce que nous ressentons. “Il est essentiel de ne pas prétendre que rien ne se passe”, a-t-il fait remarquer.

Riveros Rosas, responsable des soins psychologiques à la Faculté de comptabilité et d’administration, a expliqué: cela aide beaucoup à reconnaître qu’il y a des moments difficiles, dans lesquels des décisions doivent être prises – fermer une entreprise, licencier un employé, reporter un objectif – mais il y a aussi Bons moments.

«Quand nous percevons ce que nous sommes capables de faire; si nous découvrons que les gens autour de nous font des efforts supplémentaires, qu’ils prennent soin que nous ne nous attendions pas, et nous permettent d’identifier que ce qui compte pour nous est toujours là », a-t-il déclaré.

Le Nouvel An, a-t-il ajouté, est un rituel, une occasion de vivre ensemble, de partager, et même en enfermement, le sens profond de cette célébration peut être préservé.

Toast et dîner en ligne

Macouzet Menéndez, directeur clinique du Programme unique de spécialisations en psychologie de l’adulte et de groupe, du Centre communautaire d’attention psychologique “Los Volcanes” de l’UNAM, a convenu que cette saison, il est essentiel de rechercher des activités qui fournissent une “nutrition affective”.

Il y a des gens qui rencontrent leur famille en ligne pour célébrer les réalisations, pour célébrer les anniversaires; avec les enfants et les adolescents, il est également important de créer des projets qui les aident à envisager un avenir. “Je détecte le sentiment qu’il y a quelque chose pour eux dans le futur, comme s’ils ne pouvaient pas voir ce qui allait suivre”, a-t-il déclaré.

Riveros Rosas a souligné que ces rituels peuvent être vécus à distance, soutenus par la technologie; les percevoir comme un acte de responsabilité et d’affection, et non comme un isolement ou une solitude.

«Cela nous aide à préserver la communication et l’expression, à pouvoir voir quelqu’un dans les yeux, à comprendre les gestes qu’il fait; nous pouvons avoir des jeux de société grâce à ces appareils; avec l’essor des services de messagerie, nous pouvons partager des détails, de nouvelles recettes et même ce que nous cuisinons », a-t-il ajouté.

Stratégies et aide psychologique

Riveros Rosas a partagé les stratégies qu’il a utilisées avec le personnel qui est en première ligne de soins pour la pandémie de COVID-19, afin de prendre soin de leur santé mentale et de celle des personnes qui les entourent.

Par exemple: préserver la communication et développer les capacités d’écoute; renforcer les soins mutuels, qui jouent un rôle important dans les situations dans lesquelles nous sommes tous vulnérables; et reconnaître les limites, les conditions dans lesquelles nous pouvons agir et ce qui nous aide à atténuer les moments qui génèrent l’angoisse.

Il a également recommandé de pratiquer une respiration profonde et lente, de faire de l’exercice -parce que cela contribue à l’équilibre hormonal et métabolique, au sommeil et à la vigilance-; ainsi que de générer des espaces dans lesquels les couples ou les familles peuvent exprimer leur état d’esprit.

Macouzet Menéndez a suggéré d’être en communication avec les enfants et les personnes âgées pour détecter s’ils présentent des changements d’humeur, de régime alimentaire, de sommeil ou de découragement et qu’ils prévalent.

Il a jugé important d’avoir un réseau de soutien, d’identifier les personnes avec qui nous pouvons parler de ce qui nous concerne. «Il y a des moments où nous pensons que nous sommes les seuls à vivre, ressentir d’une certaine manière et partager ces expériences peut être bénéfique.

Parfois, demander de l’aide peut coûter du travail, car cela est souvent considéré comme un acte de faiblesse, ont convenu les universitaires. Les soins psychologiques, ont-ils ajouté, peuvent être un facteur de protection qui aide à faire face aux situations et à les voir différemment.

Dans ce contexte, Macouzet Menéndez a souligné la nécessité d’être vigilant au cas où ceux qui nous entourent ont des pensées de désespoir, de mort ou expriment que la vie n’a pas de sens, car ils pourraient envisager la possibilité d’un suicide. “Je pense qu’il est important de le nommer, car parfois nous le mettons de côté”, a-t-il déclaré.

L’UNAM dispose du centre d’appel de la ligne d’attention psychologique 55-5025-0855 dans lequel un soutien est fourni à la population générale, du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00.

LEE Nouvelle souche de Covid arrive aux États-Unis

emc