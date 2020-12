Mexico.- Le Directeur de l’École des Beaux-Arts de Universidad Panamericana Mexico, Gabriel Pliego a participé à la table ronde intitulée “Music and Pandemic »organisé par le label de classiques numériques Urtext.

Dans le chat virtuel, ils ont parlé des conséquences de la pandémie; l’avenir de la musique et comment l’éducation des musiciens a changé.

En ce qui concerne le docteur en musicologie, il a souligné que le changement le plus notable a été dans les méthodes d’enseignement et surtout ce qui s’en vient. Eh bien, il doit aussi y avoir un renouvellement des contenus qui doivent être enseignés dans cette nouvelle réalité.

Marisa channel, flûtiste et réalisatrice des classiques numériques urtext.

“La pandémie a apporté une transformation pour l’ensemble de l’éducation.”

Il a même mentionné que Zoom et les plates-formes de communication à distance ne fonctionnent pas très bien pour les musiciens. Cependant, cela a obligé les étudiants à se faire enregistrer en permanence puis à écouter les enregistrements pour discuter des résultats dans des classes virtuelles. Ce défi a aidé de nombreux étudiants en musique à progresser énormément, a-t-il déclaré.

En ce sens, Benjamin Suárez Echenique, directeur de concert, musicologue et universitaire; Il a ajouté que cela a été une grande transformation, puisque les musiciens se sont appuyés sur les ingénieurs pour leurs enregistrements et maintenant ils ont dû mener des activités de production et d’enregistrement.

«L’artiste raconte des histoires et les perfectionne à l’aide des outils à sa disposition, depuis la préhistoire. Comme maintenant dans la pandémie, certains collègues de Copenhague ont demandé à Zoom de proposer des outils pour pouvoir faire de la musique de chambre ».

Musique et Covid-19.

Sofia Canales Albarrán, médecin interniste, a participé à la conférence et a raconté comment la musique classique l’a aidée à créer des environnements plus gentils dans les hôpitaux et, en fait, comment la musique a toujours eu un impact positif sur les processus de guérison.

De même, Moisès Fernández Via, pianiste catalan, a ajouté que les musiciens devraient toujours être généreusement disponibles dans les moments tragiques.

«En tant que musiciens, nous ne pouvons jamais abandonner l’obligation morale de partager, d’interagir et d’être présents pour la société», a déclaré Fernández Vía.