Mexico,- Ce jour-là, Paolo Rossi est décédé à l’âge de 64 ans. L’entraîneur italien a été champion du monde en 1982 et vainqueur du ballon d’or la même année.

Les plus hauts personnages des Coupes du monde 1982 et 1986, Paolo Rossi et Maradona, sont décédés en deux semaines.

Paolo Rossi a été champion du monde avec l’Italie et a reçu: Golden Boot (6 buts) et Golden Ball (meilleur joueur).

Paolo Rossi «Pablito», comme on l’appelait l’ancien attaquant et champion du monde de la Juventus, avait 64 ans.

La RAI d’Italie rapporte la mort de l’ancien attaquant et champion de la Juventus avec “ azzurra ” lors de la Coupe du monde 1982.

Bambino d ‘Oro a été champion, buteur et figure de la Coupe du monde 1982.

Cette année-là, il remporte le Ballon d’Or. De plus, il remporte 1 Coupe d’Europe et 5 autres titres avec la Juventus.

Étant le meilleur buteur, il a été champion du monde d’Italie en 82. Il a également remporté une Coupe d’Europe, 2 Scudetti et fait partie des 100 meilleurs footballeurs de l’histoire de la FIFA.

Rossi est l’homme qui a conduit l’Italie à son troisième titre mondial, à force de buts et de volonté.

Repose en paix.

Photo gracieuseté de Nazionale Italia / Paolo Rossi

