La plateforme Netflix est actuellement en phase d’expansion, car il travaille sur un grand nombre de productions allant de documentaires, séries et films du monde entier et cette fois, il nous apportera une nouvelle série d’Espagne, directement des créateurs de ‘La Casa de Papel ‘et enfin la date de sortie de ‘Ciel rouge’.

“Les protagonistes de Sky Rojo, Coral (Veronica Sanchez), Wendy (Lali Esposito) et Gina (Yany Prado), fuyez à la recherche de leur liberté tout en étant poursuivi par Roméo (Asier Etxeandia), son souteneur, et Moïse (Miguel Angel Silvestre) et Christian (Enric Auquer), ses hommes de main au Club Las Novias. Ensemble, ils commenceront un voyage effréné et sans but dans lequel ils devront affronter toutes sortes de dangers et vivront chaque seconde comme si c’était leur dernier, mais avec lequel ils renforceront leur amitié et découvriront le plus important: qu’ensemble, ils soient beaucoup plus forts et aient plus. des options pour retrouver leur vie ».

Cela peut être lu dans le synopsis de cette série espagnole créée par Alex Pina et Esther Martínez Lobato, mêmes créateurs de la série «La maison du papier» et qu’ils ont appelé dans le genre “Pulp Latino”, qui a été enregistré dans différents endroits à Madrid et à Tenerife.

Avec la première bande-annonce, la date de sortie de ‘Ciel rouge’, série qui arrivera ensuite sur la plateforme Netflix 19 mars et il devrait avoir deux saisons de dix chapitres chacune, avec des épisodes d’environ 25 minutes.

La direction de ‘Sky Rojo’ sera en charge de Jesús Colmenar, Oscar Pedraza, David victori, Albert peint, Javier Quintas et Eduardo Chapero-Jackson et avec le script de Alex Pina, Esther Martinez Lobato, David Barrocal, David Oliva, Javier Gómez Santander, Juan Salvador Lopez et Mercedes Rodrigo. Migue Amoedo.