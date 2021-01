C’est un fait que le protagoniste de ‘Stranger Things’ qui incarne Eleven est devenu une grande star pour la plateforme du grand N, c’est pourquoi la récente enveloppe n’est pas une surprise Millie Bobby Brown prépare plusieurs productions pour Netflix.

L’actrice de 16 ans, en plus d’agir pour la série de science-fiction à succès créée par The Duffer Brothers, a joué et produit le long métrage. «Enola Holmes», qui a réussi à se positionner comme le long métrage original le plus regardé de la société en attirant environ 70 millions de téléspectateurs au cours des quatre premières semaines.

Ce qui précède signifie qu’elle est désormais impliquée dans des projets tels que ‘Damsel’ et ‘The Girls I’ve Been’, Mais si cela ne suffisait pas, le journaliste Daniel Ricchtman a rapporté que Millie Bobby Brown prépare plusieurs productions pour Netflix, ce qui serait au total 10 Bien qu’il ne soit pas précisé dans lesquels, mais on pense que certains d’entre eux sont les suites de «Enola Holmes» qu’ils veulent faire dans un proche avenir.

En plus de ces projets pour Netflix, il a également été informé qu’il participera à l’action en direct de ‘La chose à propos des méduses’, dans le film de science-fiction réalisé par les frères Russo ‘L’État électrique’ et en ‘Godzilla contre Kong’, qui sortira à la fois en salles et sur HBO Max, afin que plus de gens puissent voir le film.

Brown n’est pas le premier célèbre à planifier de futurs projets avec Netflix, l’acteur Adam Sandler a également signé un contrat pour réaliser plusieurs longs métrages à la fois comiques et dramatiques, bien que ceux qui sont sortis jusqu’à présent soient comiques, de la même manière, Kevin Hart a fait un traiter avec le service de streaming pour produire quatre films, dont on ne sait pas encore de quoi il s’agira.