Crique.- Le Dr Luis Enrique Campa Jáuregui, affecté à l’hôpital général de la zone n ° 8, à Ensenada, Baja California, a passé ce Noël chez lui grâce aux soins qu’il a reçus de ses collègues; qui lui a sauvé la vie après avoir été intubé pendant 13 jours à cause de Covid-19.

Avec 25 ans de service dans le Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), Campa Jáuregui est arrivé au travail un jeudi matin, en bon état, peut-être avec un peu d’allergie, mais n’a pas pu terminer son quart de travail.

“Je n’aurais jamais imaginé que je passerais les 13 prochains jours dans l’unité de soins intensifs, nécessitant le soutien de l’équipe technique et humaine spécialisée pour aller de l’avant”, a-t-il déclaré.

Dans son cas, le Covid-19 est apparu soudainement; Lorsqu’il a ressenti une fatigue inhabituelle, il a demandé l’avis de ses collègues du service des urgences et après avoir détecté des anomalies à une radiographie pulmonaire et commençant par des problèmes respiratoires, il a été immédiatement admis.

Il a reçu des soins initiaux, cependant, 24 heures plus tard, il a été sous sédation et intubé avec un diagnostic sérieux; pour cette raison, il a dû être transféré à l’unité de soins intensifs.

Ils ont passé 13 jours dans cet état, mais heureusement, de l’avis du Dr Campa, il a réussi à survivre grâce à 56 ans de vie saine, sans mauvaises habitudes ni maladies.

Ce sont deux semaines dont il n’a aucun souvenir, mais il est convaincu que l’expérience, les soins et le dévouement du personnel de la HGZ n ° 8 lui ont permis de reprendre ses esprits et de surmonter la phase la plus critique de la maladie.

«Je tiens à remercier l’Institut et tous mes collègues pour les soins que j’ai reçus, je suis conscient de tout ce qu’ils ont fait pour que je devienne en avance sur cette maladie et de ce qu’ils continuent de m’aider», a-t-il déclaré.

Le Dr Campa a mentionné qu’il se sentait chanceux d’être à la maison à Noël avec sa femme et son fils, et maintenant avec eux, il a commencé la réadaptation physique et respiratoire.

ebv