Mexico – Le conseil d’administration américain voulait réduire jusqu’à 80% du salaire que Paul Aguilar recevait, par conséquent, le footballeur a décidé de ne pas renouveler son contrat.

Aguilar a indiqué qu’il y avait aussi la possibilité de prolonger son contrat de deux semaines supplémentaires, avec l’intention qu’il demanderait à jouer les Conachampions.

“Ils m’ont donné un contrat de six ans à renouveler mais avec 70 ou 80% de moins que mon salaire”, a-t-il révélé dans une interview pour Fox Sports.

«Ce n’était pas quelque chose de négociable, ils étaient très directs dans ce sens et c’était quelque chose qui me dérangeait. Un joueur qui était si long et je me sentais très peu valorisé », a-t-il ajouté.

Aguilar a souligné que jouer la Ligue des champions de la Concacaf qui débutera à la mi-décembre ne lui a pas du tout profité.

“Ils voulaient aussi me renouveler pour 20 jours, juste pour jouer les Concachampions et je veux dire, pour un joueur qui était là depuis si longtemps, qui a tout donné pour l’institution, je me sentais très peu valorisé.”

“Très triste de la façon dont la situation de mon départ s’est produite, mais c’est tout, il faut tourner la page.”

D’autre part, Paul Aguilar a commenté qu’il a plusieurs offres qu’il analyse toujours afin de poursuivre sa carrière sportive.

“Il y a plusieurs possibilités, mais toujours rien de concret, j’espère le résoudre prochainement”, a-t-il déclaré.

D’autre part, le conseil d’administration américain a signalé qu’il avait conclu un accord pour que Mauro Lainez joue avec l’équipe Coapa.

