La dernière fois que l’androïde a été vu dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), c’était lorsque le Mind Gem a été arraché de son front, donc le voir jouer dans une série laisse le doute sur la façon dont Vision a survécu dans “ WandaVision ”.

L’androïde est mort deux fois dans “ Avengers: Infinity War ”, d’abord quand Wanda Maximoff a dû détruire la gemme sur sa tête parce que c’était la seule assez puissante pour le faire.

Thanos l’a ensuite essentiellement réassemblé uniquement pour déchirer la pierre lui-même pour l’utiliser dans le Gauntlet Infinity, mais d’une manière ou d’une autre, Vision semble être en vie dans la série Dinsey +, après que son cadavre ait été laissé dans la forêt de Wakanda.

Dans une interview avant la première de la série, Paul Bettany a parlé un peu de la façon dont Vision a survécu dans “ WandaVision ”, car il sait exactement ce qui est arrivé au corps du personnage, mais pas si c’est ou non le même corps qui sera vu dans la série.

«Eh bien, je sais ce qui est arrivé au corps de Vision et vous saurez tous très bientôt ce qui est arrivé à son corps,» promit Bettany.

Selon l’acteur, les épisodes les plus explosifs de ‘WandaVision vont arriver à la fin de la saison. Les premiers épisodes, cependant, ont suscité d’énormes réactions de la part de ceux qui ont regardé les trois premiers épisodes avant le lancement de l’émission.

Il semble que ‘WandaVision ’emmènera les fans de Marvel dans un voyage mystérieux et lent d’émotions tout au long de ses neuf épisodes., qui vous mènera directement aux suites du multivers dans ‘Spider-Man 3’ et ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

La date de sortie de 'WandaVision' sera le 15 janvier prochain, avec deux épisodes sur Disney +