Mexico.- Le site historique de la Centre culturel de San Ángel est en maintenance préventive, donc le travail Défendre l’homme des cavernes, qui est joué dans le théâtre à l’intérieur, part en vacances tôt.

Défendre l’homme des cavernes, avec Les monologues du vagin, deux des pièces de théâtre les plus réussies et les plus longues sur le panneau d’affichage de la capitale, seront hors saison pendant quelques semaines.

Dans un communiqué conjoint, le bureau du maire Álvaro Obregón et la société Ocesa Teatro ont signalé la fermeture temporaire de l’enceinte qui abrite le théâtre López Tarso, nommé dans le gouvernement précédent.

Le lien entre cet espace scénique, dit monologue et «l’homme des cavernes» César Bono est une relation d’amour et de fraternité qui a débuté le 11 octobre 2001, maintenant très loin. de 10 ans, avec près de 3 mille performances cumulées.

Dans d’autres théâtres, Défendre l’homme des cavernes a poursuivi sa saison qui s’est terminée le 7 octobre 2014, avec 3 700 représentations ininterrompues.

Il y a un peu plus d’un an, le 8 août 2019, Défendre l’homme des cavernes Il est retourné dans sa grotte d’origine, le centre culturel de San Ángel, et a commencé une nouvelle étape dans sa relation solide et longue.

La saison se passait très bien lorsque la pandémie COVID a frappé et a dû être brusquement et complètement interrompue. Il y a un peu plus d’un mois Défendre l’homme des cavernes Il est retourné au Centre Culturel de San Ángel, mais a de nouveau dû fermer.

