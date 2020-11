Mexico.- Le chanteur Pepe Aguilar garde ton spectacle Mexicain jusqu’à l’os ferme pour ce soir, malgré le deuil que la famille garde pour la mort de la matriarche Fleur sauvage.

La chanteuse et actrice est décédée mercredi 25 novembre à l’âge de 90 ans, de causes naturelles et placidement, ont-ils rapporté dans un communiqué.

Quand deux âmes …

Ce même jour, plus tôt, ses petits-enfants Angela et Leonardo Aguilar ils ont présenté à la presse les détails du concert mexicain jusqu’à l’os dans lequel ils accompagnent leur père Pepe Aguilar avec diverses interprétations.

L’une d’elles est la chanson Quand deux âmes, enregistré par son grand-père Antonio Aguilar.

Pendant l’entretien, les deux jeunes gens ignoraient la mort de leur grand-mère; Mais ils ont parlé de l’importance de la tradition de rendre hommage à la mort, une coutume qu’ils promeuvent en tant que famille.

À propos du mexicain jusqu’à l’os

Il y a quelques jours, Pepe Aguilar expliquait que le spectacle était né de l’intention d’offrir une alternative de qualité à ses fans, c’est pourquoi il a fallu plusieurs mois pour réaliser son idée et sa création originale.

Sur «Mexican to the bone», les frères Aguilar l’ont défini comme innovant mais traditionnel. «C’est une expérience de les rendre fiers du Mexique et de ses traditions», avec la garantie de qualité de la famille Aguilar.

Il s’agit d’une production de Pepe Aguilar lui-même avec le thème du Jour des Morts comme fil conducteur.

Pour le concert, 11 chansons ont été enregistrées telles que: “Death”, “The cavalier”, “Goodbye to life”, “4 Cirios”, “The abandonné tomb”, “La llorona”, “When 2 Almas”, ” Caminos de Guanajuato »,« Personne n’est éternel ».

Aussi «Que me Entierren con la Banda», tous évoquant la mort et accompagnés par le Mariachi El Zacatecano et le groupe Azul Tequila.

Mexicain jusqu’à l’os, il est déjà enregistré et sera diffusé ce vendredi à 19h30. par Cinépolis Klic.

