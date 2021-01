Mexico,- L’Inter Miami a nommé Phil Neville comme nouvel entraîneur de l’équipe et Chris Henderson comme directeur sportif.

Neville remplace Diego Alonso, tandis que Henderson intervient après le départ de Paul McDonough, après que Miami ait terminé 10e de la Conférence Est en 2020, atteignant les séries éliminatoires, mais perdant contre Nashville SC 3-0.

«Je suis très heureux du groupe de direction que nous avons établi pour diriger l’équipe alors que nous tournons la page après notre saison inaugurale et j’ai hâte que Chris et Phil Neville nous rejoignent bientôt», a déclaré le copropriétaire David Beckham dans un communiqué du club. .

«Je connais Phil depuis que nous étions tous les deux adolescents à la Manchester United Academy. Nous partageons un ADN du football, ayant été formés par certains des meilleurs leaders du sport, et ce sont ces valeurs que j’ai toujours voulu transmettre à travers notre club », a déclaré Beckham.

Neville prendra la place de Diego Alonso

Phil Neville rejoint après un passage à la tête de l’équipe nationale féminine d’Angleterre, qui était son premier emploi en tant qu’entraîneur-chef après une carrière de joueur distinguée.

Il était assistant de l’équipe des moins de 21 ans d’Angleterre, de Manchester United et de Valence. Neville a joué pour Manchester United et Everton au cours de sa carrière de joueur, faisant plus de 500 apparitions en Premier League entre les clubs. Ils ont remporté la ligue six fois, ainsi que la Ligue des champions une fois, plus quatre Coupes FA.

L’Anglais hérite d’une équipe de l’Inter Miami qui ne manque pas de talent, avec des joueurs comme Gonzalo Higuaín, Blaise Matuidi, Rodolfo Pizarro, Lewis Morgan et d’autres. “Je suis incroyablement ravi de cette opportunité d’entraîner l’Inter Miami et de travailler avec Chris et l’ensemble du groupe de propriétaires”, a déclaré Phil Neville dans le communiqué du club.

