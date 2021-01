Mexico,- Édgar Arredondo et le meilleur enclos des releveurs de la Ligue mexicaine du Pacifique, avait l’air imposant pour guider les Tomateros de Culiacán vers la grande finale, après avoir battu les Yaquis de Ciudad Obregón lors du sixième match de la demi-finale, dans un affrontement électrisant au domicile de la tribu, qui s’est terminée par un blanchissage 3-0.

Vous pourriez être intéressé https://siete24.mx/deportes/

Dans la deuxième manche et avec un retrait, Efrén Navarro a triplé à droite. Plus tard, Michael Wing l’a conduit avec un doublé dans le champ gauche pour les Tomateros 1-0

Jesús Fabela a commencé la huitième manche avec un coup sûr sur le terrain. José Guadalupe Chávez s’est sacrifié à la perfection et Ramiro Peña a suivi avec un simple dans la surface. Fabela a profité du terrain sauvage pour marquer le 2-0 et finalement, Sebastián Elizalde a produit le troisième avec un défenseur central indiscutable.

Le droitier de San Pedro, Navolato, Sinaloa Edgar Arredondo a remporté la victoire en sortant gros et en lançant six manches sans but de seulement cinq coups sûrs et quatre retraits au bâton.

Carlos Torres, Sasagi Sánchez et Alberto Baldonado étaient en charge des trois chapitres restants pour compléter le blanchissage. Baldonado a obtenu l’arrêt en retirant quatre retraits. C’était son quatrième de la série.

Faustino Carrera a subi le désastre avec 5,1 manches de la racine des cheveux.

La série finale de la Ligue mexicaine du Pacifique se jouera dès vendredi prochain au Tomateros Park, sur le terrain du ballon d’hiver.

Deux neuvaines classiques, Naranjeros de Hermosillo contre Tomateros de Culiacán, chercheront le représentant du Mexique pour les Caribbean Series.

Photo gracieuseté de Tomateros de Culiacán / LMP

Suivez nos réseaux sociaux