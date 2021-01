La première de la mini-série de “ Physique ou chimie: les retrouvailles ” dans Atresplayer Premium a été un succès et un véritable cadeau de Noël pour toute une génération qui a fêté ses 30 ans (ou presque) plongée dans un confinement qui a grandi avec les personnages de l’école de Zurbarán. 12 ans après la fin du lycée, les personnages mythiques se sont de nouveau réunis pour célébrer le mariage de Yoli (Andrea Duro) et le public a répondu: succès retentissant!

En plus de voir presque tous les acteurs réunis (certains personnages clés tels que Ruth, interprété par Úrsula Corberó ont disparu), la génération qui à l’époque s’identifiait aux intrigues du lycée et aux expériences des adolescents, s’est à nouveau reflétée dans le petit écran dans sa version trentenaire. Des couples qui se séparent pour la vie, d’autres qui suivent, des mariages, des enfants, des projets d’avenir qui ne viennent jamais, des regrets de ne pas avoir fait quelque chose, des regrets de l’avoir fait …

Clins d’œil à Elite et aux compagnons

En plus de nous donner un bain de nostalgie, la réunion de “ Física o Química ” a eu plusieurs clins d’œil télévisés à d’autres productions d’une grande pertinence actuelle, comme “ Elite ” (de Netflix) ou une autre qui a également marqué une autre génération, “ Compañeros ”. Un clin d’œil très tendre puisqu’en plus de mentionner l’école Azcona, on a encore une fois revu un mythique de la série, Luis Mi! en tant que maître de cérémonie au mariage de Yoli.

La mention d’Elite est un peu plus voilée, mais pour les fans actuels ou les fans de séries, elle n’est certainement pas passée inaperçue, et c’est que le petit ami-futur mari de Yoli a été un élève de “ Las encinas ”, l’école où Esther Exposito et la société étudient à Fiction Netflix.

Entre nostalgie et présent

Dans les deux chapitres, il est fait mention de multiples intrigues de la série ancienne, des personnages … voire plusieurs photos des personnages sont montrées au cours de la série, il y a 12 ans, dans laquelle on apprécie comment une génération a grandi. Mais en plus de revenir nous ravir avec les intrigues mythiques, la nouvelle série a mélangé à beaucoup d’art de petites doses d’actualité comme la raison de l’absence d’Úrsula Corberó: Ruth envoie un message disant qu’elle est à Tokyo et c’est pourquoi elle ne peut pas aller au mariage , une allusion claire à son personnage dans «La casa de papel».

Il fait également référence à l’un des problèmes qui était très populaire à cette époque, les fameuses orgies entre les compagnons de la série, une anecdote que Corberó a racontée dans une interview et qui a fait sensation, même si tout le monde n’a pas aimé, comme Angy Fernández ( Paula) ne s’est pas bien assis avec lui et a expliqué dans les réseaux que ce n’était pas comme ça. Eh bien, oui, le sujet revient au mariage et c’est Paula elle-même qui souligne également que ce n’était pas comme ça. Un clin d’œil magnifique qui unit réalité et fiction. Et bien sûr, la musique ne pouvait pas être absente, et est-ce qu’en plus de l’en-tête, qui est encore le même, la série se termine avec le groupe ‘Get lost’ jouant la chanson de la série lors de la fête de mariage. Une magnifique touche finale à la mini-série dont on suppose déjà qu’elle peut continuer …

Et jusqu’à ici, vous pouvez lire pour ne pas révéler ou faire de spoilers.