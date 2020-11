Mexico,- Afin que les plus de 40 000 habitants du quartier de Morelos puissent pratiquer des sports et faire de l’exercice avec toutes les mesures sanitaires et à 30% de leur capacité.

Vous pourriez être intéressé https://siete24.mx/deportes/

Le maire de Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, a pratiquement inauguré une piscine semi-olympique et une salle de sport de haut niveau au Deportivo «Ramón López Velarde».

«Ces nouvelles installations situées sur l’Avenida del Trabajo, entre les limites de Venustiano Carranza et Cuauhtémoc. Ils ont aussi des salles de bain et des vestiaires, une façade moderne, nous avons construit une clôture périphérique pour plus de sécurité, nous avons réhabilité leur parking ».

Lors d’une visite guidée, le maire a souligné qu’au cours de ses plus de 52 ans d’exploitation, cette voiture de sport n’avait jamais fait l’objet d’un travail de cette ampleur. En plus de sa piscine semi-olympique et de sa salle de sport performante, il disposera d’un espace boxe, musculation et cardio.

«Avec ces travaux, nous profiterons aux plus de 40 000 habitants du quartier de Morelos».

“Cette nouvelle salle de sport moderne dispose d’un équipement de pointe égal ou supérieur à celui d’une salle de sport privée.”

La piscine semi-olympique de 25 mètres de long

“Un autre des travaux que nous allons bientôt construire dans ce Deportivo Ramón López Velarde sera des tribunaux de fronton.”

Moreno Rivera a souligné qu’avec cette action, le tissu social de Morelos est consolidé, ainsi que les quartiers voisins. “Avec quel crime est également freiné, car il n’y a pas de meilleure stratégie pour y faire face que par la promotion du sport.”

Le Deportivo Ramón López Velarde, inauguré le 30 mars 1968, s’est toujours distingué comme un foyer de champions de boxe. Ainsi, le nouveau gymnase de haute performance dispose d’un large espace pour pratiquer la boxe avec les appareils les plus modernes, parmi lesquels un anneau avec toutes les mesures correspondantes se distingue, a déclaré le dirigeant local.

Photo courtoisie Bureau du maire de Venustiano Carranza

Suivez nos réseaux sociaux

Le post Pool and gym inauguré à Colonia Morelos est apparu en premier sur Siete24.