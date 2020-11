Mexico,- Le boursier RING TELMEX-TELCEL et ancien olympien Juan Pablo “Pivi” Romero, affrontera ce samedi le heurteur de Tampico, Sergio “Tama” Torres dans un duel où le Mexicain exposera pour la deuxième fois la couronne des poids welters Fecarbox.

Au départ, le “Pivi” Romero allait être mesuré par rapport à l’Américain Nazel Jayquran, mais selon les réseaux sociaux, il a été testé positif au Covid-19 et a dû quitter le panneau d’affichage.

C’est alors que «Tama» Torres est entré en action, qui jouit d’une bonne réputation en boxe et sa marque n’est pas mal du tout, comme il apparaît avec 27-8-1, avec 21 KO, tandis que le stagiaire enregistre 12-0, avec 9 KO.

Torres triple le nombre de combats de Romero, on ne peut donc pas dire que ce sera un combat confortable et où il devra faire ressortir tout son potentiel de boxe pour gagner.

«J’ai fait un excellent travail, en pensant à un combat difficile et à la fin c’est ce que nous allons avoir, un rival qui, comme tous les autres, veut emporter mon invaincu et le titre; le ‘Tama’ a beaucoup de toile recouverte, nous avons déjà eu l’occasion de l’étudier et nous savons de quoi prendre soin et où l’attaquer; Nous savons que lorsque deux combattants de nos caractéristiques se font face, celui qui enchaîne le premier remporte le combat par KO ».

Ce que j’ai réalisé en boxe m’a coûté beaucoup d’efforts, le titre et mon invaincu sont le reflet d’années de travail acharné et personne ne les emportera comme si c’était quelque chose; Je suis prêt pour la guerre qui s’en vient et je suis sûr que je sortirai la main levée », a déclaré Romero.

Photo Bague de courtoisie – Telmex

Vous pourriez être intéressé https://siete24.mx/deportes/

Suivez nos réseaux sociaux