Mexique.- La crise climatique, sanitaire et économique à laquelle nous sommes actuellement confrontés nous oblige tous à travailler sur un plan de relance vert. Alors que la société, les entreprises et les gouvernements changent leurs comportements et favorisent la distanciation sociale pour empêcher la propagation du Covid-19, la surexploitation de la planète et de ses ressources ne peut être mise de côté.

Pour mieux réguler et maîtriser les ressources consommées, les personnes et les organisations travaillent sur des initiatives et des actions pour obtenir un changement des habitudes de consommation et de mobilité à travers d’autres pratiques qui permettent l’harmonie avec l’écosystème. La nécessité de planifier et d’exécuter des stratégies de relance économique dans le respect de l’environnement est également une opportunité pour accroître l’ambition des pays en termes d’action climatique, de conservation de la biodiversité, d’inclusion et de résilience sociale.

Comprenant que l’humanité doit faire face simultanément à la crise du changement climatique, à la pandémie de Covid-19 et à l’impact économique des deux, la représentation de l’Union européenne dans le pays et l’ambassade de Suède ont organisé le MX Green Forum ( Green Forum), qui se tiendra le 27 novembre à 8h30, dans le cadre de l’effort Green Mx Recovery, une initiative de ces entités pour aider le Mexique à atteindre une croissance plus durable, inclusive et résiliente.

Cet événement gratuit -avec la collaboration des États membres de l’UE dans le pays, tels que l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne et le Mexique-, aura l’action climatique et la reprise verte comme axes principaux, et abordera des questions telles que la biodiversité, la résilience, la durabilité, inclusion, agriculture, atténuation et adaptation au climat, planification urbaine, logement, technologie, énergies renouvelables et décarbonisation; Les parties intéressées peuvent s’inscrire sur la plateforme www.recuperacionverde.mx.

Des spécialistes, des fonctionnaires, des universitaires et des acteurs du secteur privé participeront à divers panels; Par exemple, dans «La perspective de l’industrie: le portefeuille vert et l’avenir des emplois verts» seront Marco Mascarúa (vice-président des affaires corporatives de Heineken Mexico), Vicente Magaña (directeur général d’ABB, spécialiste des technologies de production d’électricité dans l’électricité et l’automatisation industrielle), Martha Herrera (directrice de la responsabilité sociale de Cemex, une multinationale mexicaine dédiée à l’industrie de la construction) et Alan Gómez (vice-président du développement durable du groupe financier CitiBanamex).

Ophélie Risler (ministère français de la Transition écologique), Dr Carlos Gay Garcia (chercheur à l’Université nationale autonome du Mexique), Lucía Ruíz (coordinatrice Biodiversité et Finances du Fonds mondial pour la nature – WWF) et Emiliano Reyes ( représentant du Mouvement des jeunes pour le climat) à la table “Le rôle des mouvements d’activisme écologique, de la science et de la sensibilisation du public dans l’avancement des programmes sur le climat et la biodiversité”, entre autres.

De même, une autre initiative de l’Union européenne et de ses alliés (Team Europe) pour promouvoir la réflexion sur le changement climatique chez les jeunes, créer des espaces d’expression à travers l’art et encourager les entreprises qui recherchent des solutions innovantes au défi de la durabilité. , est le Green Friday Festival, qui dans sa première édition mettra en vedette d’éminents exposants du monde universitaire, d’initiative privée, des gouvernements locaux, des organisations internationales et de la société civile; Ce sera également ce 27 novembre à 13h00.

emc