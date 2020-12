À un peu plus de deux semaines de la fin de l’année, ce que beaucoup aimeraient probablement oublier, la plate-forme de streaming apporte un nouvel espoir pour ce nouveau cycle qui est sur le point de commencer en révélant quelles versions de Netflix seront en janvier 2021.

Ce n’est un secret pour personne que 2020 a été une année cruciale pour les plateformes de streaming, car elles étaient la seule forme de divertissement et même plusieurs films ont choisi d’y sortir et non dans les cinémas.

Donc, 2021 sera la clé à la fois pour Netflix et ses concurrents, doivent proposer un contenu de qualité ou innovant pour que leurs téléspectateurs continuent de s’abonner, cela et rester compagnie pour les mois restants de confinement.

La liste des premières de Netflix en janvier 2021 comprend du contenu pour tous les âges et tous les goûts, puisqu’elle verra la première de nouvelles saisons comme «Monarch» et «Cobra Kai» en termes de séries et même l’arrivée des six saisons de «Dawson’s Creek».

Les films auront également un contenu diversifié avec la première de films tels que «Outside the Wire» ou «The White Tiger» et l’inclusion de titres tels que «Jumanji: On the Jungle».

Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste des sorties de Netflix en janvier 2021.

Séries

‘Il n’y a que deux mères’ (20/01/2021) ‘Monarch’ Saison 2 1/1 / 2021 ‘Nailed It! Mexique ‘Saison 3 (1/5/2021)’ Cobra Kai ‘Saison 3 (1/8/2021)’ Fate: The Winx Saga ‘(1/22/2021)’ History of Swear Words ‘(1/5/2021) ) ‘Lupin’ (1/8/2021) ‘Inside the World’s Toughest Prisons’ Saison 5 (1/8/2021) ‘Headspace Guide to Meditation’ (1/1/2021) ‘The Netflix Afterparty’ (Disponible en janvier) ‘Disenchatement’ Part 3 (15/01/2021) ‘Bling Empire’ (15/01/2021) ‘BONDING’ Saison 2 (à venir en janvier) ‘Dream Home Makeover’ Saison 2 (1/1/2021) ‘Blown Away ‘Saison 2 (22/01/2021)’ Reine du Sud ‘Saison 4 (1/1/2021)’ Dawson’s Creek ‘All Seasons (15/01/2021)’ Jurassic World: Camp Cretaceous ‘Saison 2 (22 / 1/2021) ‘Carmen Sandiego’ Saison 4 (15/01/2021)

Cinéma

‘Fragments d’une femme’ (7/1/2021) ‘La fouille’ (29/1/2021) ‘Zone à risque’ (15/1/2021) ‘Le tigre blanc’ (22/1/2021) ‘Ohana : Un magnifique trésor »(29/1/2021)« Sortez du placard »(22/1/2021)« Cowboys de Rocanrol »(06/01/2021)« Mamma Mía! Here We Go Again ‘(1/7/2021)’ Jumanji: On the Jungle ‘(1/16/2021)’ Full Out 2 ‘(1/1/2021)’ Cela ne fait que commencer ‘(1/1/2021)