La série «Titans» initialement lancé par la plateforme Univers DC Il a été très bien accueilli par le public, puisqu’il s’agit de la première adaptation en direct de cette équipe, mais à partir de la troisième saison, il arrivera pour la plateforme de HBO Max, mais un membre de l’équipe ne reviendra pas et a déjà été introduit dans le nouveau Krypto pour «Titans».

“ Titans ” est l’une des séries les mieux reçues par les fans de DC, et que nous voyons cette équipe d’un point de vue plus adulte et sombre, ce qui semble être un grand succès, car c’est la meilleure série développée par Univers DC et a servi à ouvrir la porte à ‘Patrouille du destin’, tous deux appartenant déjà à HBO Max.

Grâce aux réseaux sociaux, il a été annoncé que il y aura un nouveau Krypto pour ‘Titans‘, puisque Lacy ne reviendra pas pour ces nouveaux chapitres et l’acteur Joshua Orpin, qui joue Suberboy dans cette série, a présenté le chiot Pepsi, qui prendra la place de Lacy, le chien qui a joué Krypto lors de la deuxième saison.

“Ce petit gars est très jeune, mais il est déjà une superstar, avec une histoire incroyable. Il a été retrouvé dans les rues du Missouri et emmené dans un refuge, où il risquait d’être euthanasié. Mais il a été sauvé par @ lucky13rescue et élevé, il a finalement été adopté dans une maison aimante avec l’entraîneur Melissa Millett, pour jouer Krypto dans notre troisième saison de ‘Titans.

Comme son prédécesseur, Pepsi était un chiot sauvé de la rue et formé pour devenir une star, et curieusement, il ressemble beaucoup à Lucy, donc ce changement peut passer inaperçu des fans de la série.