La pandémie causée par le coronavirus a apporté des changements importants aux productions dans le monde entier, mais dans une affaire de DC, il y avait déjà un chemin marqué par ce que la série Arrowverse en 2021 sera très différente.

Avec des retards de production provoqués par la pandémie de Covid-19, qui a affecté les productions cinématographiques et télévisuelles du monde entier pendant plusieurs mois, ainsi qu’une série de licenciements et de démissions notables.

L’année 2020 a commencé sur une note positive, avec l’événement “ Crisis on Infinite Earths ” qui se termine et promet un âge d’or de la télévision de super-héros, Le dernier chapitre de la série a établi que chaque émission de DC toujours en production dans le cadre d’un nouvel Arrowverse, y compris les émissions alors produites pour le service de streaming DC Universe, maintenant sur HBO Max.

Malheureusement, les retards de production liés à la pandémie ont forcé ‘Batwoman’, ‘Flash’ et ‘Supergirl’ à raccourcir leurs saisons et à modifier leur finale de saison.

Les plans de la série Arrowverse en 2021 ont également fait face à des secousses de la série, Ruby Rose décidant de quitter “ Batwoman ” après une seule saison à jouer à Kate Kane et Melissa Benoist choisissant de ne pas renouveler son contrat, mettant fin à “ Supergirl ” après sa sixième saison à venir.

The Arrowverse a recommencé, ou est sur le point de recommencer, ses productions qui ont de nouveau ralenti du fait qu’il n’y a qu’un seul laboratoire médical à Vancouver capable de tester Covid-19 et que la priorité est donnée aux écoles et aux entreprises. informations locales sur l’industrie du divertissement.

Cela a réduit la vitesse à laquelle l’enregistrement se déroule, lou cela soulève des inquiétudes quant à savoir si ces émissions qui devaient être diffusées au début de 2021 ils pourront le faire.

Jusqu’à présent, les plans de la série Arrowverse en 2021 sont les suivants:

‘La Flèche“ Cela s’est terminé en 2020 avec huit saisons, une neuvième tranche a été annoncée, mais cela ne s’est pas concrétisé. ”Éclat“Actuellement en production pour la septième saison, la date de sortie est le 23 février 2021.”Légendes de demain‘, pour commencer le tournage de la sixième saison, il est prévu de sortir en avril 2021.’Super Girl‘, pour commencer les enregistrements de la sixième et dernière saison, il est prévu de sortir en avril 2021.’Éclair noir“En pré-production de la quatrième et dernière saison, la date de sortie est le 8 février 2021.”Batwoman“Actuellement en production pour la deuxième saison, la date de sortie est le 17 janvier 2021.”Superman et lois“Actuellement en production pour la première saison, la date de sortie est le 23 février 2021.”Flèche verte et les Canaries‘, il n’est pas prévu de démarrer la production.’Swamp Thing‘, avec des plans pour une deuxième saison.’Stargirl‘, pour commencer à enregistrer la deuxième saison.’Wonder girl‘, pour avoir commencé l’enregistrement de la première saison.