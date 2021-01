L’une des séries animées qui ont marqué les années 80 était ‘Maîtres de l’univers’, qui nous a apporté le caractère de He-man qui a un large public à ce jour, donc la plate-forme Netflix travaille sur une série animée de ce classique, mais malgré le fait qu’il ait été mentionné qu’ils avaient déjà terminé la première saison, il semble qu’elle sera étendue ensuite Mark Hamill pour jouer Skeletor à nouveau et vous êtes prêt pour les enregistrements.

Après quelques doutes, il a été annoncé que Netflix se prépare ‘Maîtres de l’univers: révélation’, qui sera une continuation des événements de la série classique, mais ce sera de style anime et le showrunner ne sera rien de plus que la star de la culture pop Kevin Smith.

Alors qu’il avait été dit que les enregistrements de ‘Maîtres de l’univers: révélation’, Tout indique qu’ils sont revenus pour plus d’épisodes et Mark Hamill sera à nouveau Skeletor, sortant de sa retraite du doublage où il a eu de grands succès en tant que voix de Joker pour ‘Batman: The Animated Series’ et quelques films d’animation DC.

En plus de Mark Hamill, de grandes personnalités telles que Lena Headey, Chris Wood, Sarah Michelle Gellar, Liam Cunningham, Stephen Root parmi tant d’autres, mais jusqu’à présent une date de sortie possible pour cette nouvelle version est inconnue, mais il est très probable qu’elle arrivera pour cette même 2021.

Comme tous les yeux sont rivés sur l’élection cruciale de la Géorgie (VEUILLEZ élire @ReverendWarnock & Jon @ ossoff🙏) – J’enregistrerai plus de #Skeletor w / @ ThatKevinSmith pour le nouveau @netflix # MastersoftheUniverse-Content d’avoir appris à marcher et mâcher du chewing-gum à il y a des années à la même époque # VOandVOte_Watching👀 pic.twitter.com/2W81X075CT – Mark Hamill (@HamillHimself) 5 janvier 2021

Quant à Netflix, il a peu à peu plus de poids par rapport à ce type de contenu, puisqu’il a déjà travaillé avec des séries animées telles que ‘Les sept péchés capitaux’, ‘Beastars’, ‘Transformers: War for Cybertron Trilogy’, ‘Baki’, entre autres donc il connaît très bien ce marché.