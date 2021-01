L’une des séries devenues un phénomène est «Cobra Kai», qui a récemment présenté sa troisième saison déjà sur la plate-forme Netflix, ce qui a laissé les fans enthousiasmés par l’union de Daniel Larusso et Johnny Lawrence pour combattre un ennemi commun, John Kreese, mais apparemment les prochains chapitres seront plus compliqués qu’on ne le pensait et récemment les créateurs de «Cobra Kai» ont parlé de la quatrième saison.

Les deux premières saisons de ‘Cobra Kai’ ont été initialement publiées par la plate-forme de YouTube RedMais ce n’est que lorsqu’elle a frappé Netflix que la série est devenue plus pertinente et a rapidement gagné un énorme succès, quelque chose dont Netflix profitera et a déjà plusieurs saisons en tête dans les années à venir et le développement du personnage.

Lors d’une récente interview pour ComicBook, le Les créateurs de ‘Cobra Kai’ ont parlé de la quatrième saison et ils ont assuré qu’il ne sera pas facile de voir Daniel Larusso et Johnny Lawrence ensemble, car même s’ils ont un ennemi commun, leurs méthodes pourraient les diviser à nouveau:

«Tout est possible avec eux deux ensemble. Ils sont unis contre l’ennemi commun en ce moment et leurs intentions sont toutes positives avec ce qu’ils veulent faire, mais voyons ce que c’est que ces deux gars travaillent ensemble vers le même objectif, avec leurs approches différentes. Peuvent-ils unir leurs forces d’une manière productive et fluide ou y aura-t-il des bosses en cours de route? Et c’est ce à quoi les gens devront s’attendre pendant la saison 4. Ils sont évidemment ensemble, mais ils ne pourraient pas encore avoir plus d’idéologies opposées, alors qu’il y a encore beaucoup à résoudre, même s’ils font peut-être partie de la même équipe. “

Alors ils l’ont fait savoir Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, qui sont les esprits créatifs derrière ‘Cobra Kai’, mais jusqu’à présent, on ne sait pas quand la quatrième saison de cette série arrivera là où on s’attend à ce que nous revoyions dans un tournoi d’arts martiaux.