La plateforme Netflix est devenu l’un des plus importants générateurs de contenu original, allant de la série aux films, en remportant même des Oscars, mais malgré la grande popularité, peu a exploré le genre d’horreur et cela n’a été limité qu’à certains films et séries, cela n’a pas été une constante au sein de la plate-forme, donc, selon certains rapports, Netflix cherchera à investir dans la terreur.

Le genre d’horreur est l’un des plus rentables du cinéma, car généralement les productions ont une bonne collection au box-office quelle que soit la qualité, ce que certains fans considèrent comme n’étant pas très positif pour le genre, mais oui pour les sociétés de production qui gagnent beaucoup d’argent à chaque film malgré le fait qu’elles ne sont pas bien accueillies par la critique.

Selon les informations de Daniel Richtman, Netflix cherchera à investir dans la terreur, puisqu’ils chercheront à donner une plus grande impulsion à ce genre au sein de la plateforme, ce qui n’a pas été entièrement fait au fil des ans, car bien qu’ils aient développé des films intéressants tels que ‘Gerald’s Game’, ‘1922’ et ‘In the Tall Grass’, toutes des adaptations de Stephen King, n’ont fait aucun effort supplémentaire pour attraper les fans d’horreur à la recherche de plus de développement d’histoire.

Dans le cas des séries, Netflix n’a pas non plus beaucoup exploré le genre et l’approche la plus proche est ‘The Haunting of Hill House’ et ‘The Haunting of Bly Manor’, les deux Mike Flanagan qui ont été très bien accueillis par le public, mais apparemment dans les années à venir nous verrons plus de productions de ce genre sur la plateforme pour plaire aux fans d’horreur.