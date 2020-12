Petit à petit, la plate-forme HBO Max commence à avoir un contenu original important pour le public et l’un de ses premiers succès a été la série “ The Flight Attendant ”, mettant en vedette Kaley Cuoco, qui a terminé sa première saison ces derniers jours et a été très bien accueillie par le public et la critique et malgré le fait qu’elle ait été considérée comme une série limitée, compte tenu du grand succès, ils confirment ce jour ‘L’hôtesse de l’air’.

Après avoir terminé la série ‘La théorie du Big Bang’, l’actrice Kaley Cuoco a commencé à travailler sur d’autres projets, notamment en donnant la parole au personnage de Harley Quinn Pour sa série animée qui appartient désormais à HBO Max et peut-être la plus ambitieuse est de jouer et d’être productrice exécutive de cette série, s’éloignant de la comédie pour entrer pleinement dans le suspense.

Par le biais du magazine Variety, confirmer la deuxième saison de ‘The Flight Attendant’, car Casey Bloys, directeur du contenu de HBO et HBO Max a affirmé que compte tenu de la grande réception, cette histoire se poursuivra. De leur côté, les producteurs Greg Berlanti et Sarah Schechter a déclaré qu’ils étaient enthousiasmés par cette annonce:

“Nous sommes ravis que les gens aient répondu si positivement à notre émission bien-aimée et en particulier à l’incroyable performance de Kaley Cuoco.”

‘L’hôtesse de l’air’ nous montre la vie de Cassie, une hôtesse de l’air qui se réveille un jour après une nuit de fête dans une chambre avec le cadavre d’un passager, elle va donc devoir chercher le coupable pour éviter d’être encadrée.

Jusqu’à présent, la date de sortie possible de cette deuxième saison est inconnue ou, d’une certaine date de début des enregistrements, qui pourrait être annoncée dans les prochains jours.