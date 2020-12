Les fans sont impatients d’en savoir plus sur la prochaine série DC Comics qui sera diffusée en première sur HBO Max dans un proche avenir, et plus la date de début de la production est proche, plus il y a de nouvelles à ce sujet, la plus récente étant liée les personnages de Jessica Cruz et Simon Baz dans «Green Lantern».

Alors que la production se prépare à filmer la nouvelle série Greg Berlanti et Marc Guggenheim, qui présentera trois époques différentes dans l’histoire de Green Lantern Corps, enfin Nous connaissons de nouveaux détails sur les membres clés et les rôles qu’ils joueront dans la série.

Jusqu’à présent, il a été annoncé que la première Green Lantern publiée dans les bandes dessinées, Alan Scott, sera importante dans l’histoire, tandis que des héros comme Guy Gardner et John Stewart joueront probablement un rôle crucial.

Bien que des chiffres clés comme Hal Jordan et Kyle Rayner sont absents pour l’instant, il semble que Simon et Jessica joueront un rôle essentiel dans la nouvelle série.

Grâce à un média américain, le rôle dans l’histoire que les personnages de Jessica Cruz et Simon Baz auront dans «Green Lantern» a été révélé.

La description du personnage de Jessica Cruz note que «protéger la galaxie est déjà assez difficile. C’est encore plus difficile lorsque vous êtes le type de personne qui se sent mal à l’aise de quitter l’appartement. La vie a forcé Jessica à être autonome à un jeune âge. Il a fait son chemin à travers l’école, tout en prenant soin de sa petite sœur. C’est génial. Déterminé. En le regardant, vous ne sauriez jamais le combat qui est à l’intérieur. Jessica vit avec un trouble anxieux parfois paralysant. Il combat la peur depuis plus longtemps que n’importe lequel des autres Green Lanterns. “

Bien que la description du personnage de Simon Baz soit un peu différente, en disant que «d’aussi loin qu’il se souvienne, Simon a adoré les Green Lanterns. Utilisant son charme inné et son don pour les mots, il travaille à Detroit comme vendeur. Cependant, les affaires n’ont pas été bonnes ces derniers temps. Après le 11 septembre, les États-Unis sont devenus méfiants à l’égard des jeunes du Moyen-Orient. “

Les fans voudront voir Hal ou Kyle jouer un rôle plus important dans la série., ces nouvelles Green Lanterns pourraient être la meilleure introduction pour les nouveaux arrivants pour apprendre ce que signifie vraiment être membre de la société Green Lanterns.

Surmonter la peur avec une volonté personnelle est une partie importante de tout le concept, et établir la menace de Paralax parallèlement à la chute de Hal Jordan et à la montée de Kyle Rayner pourrait conduire à une confrontation épique plus tard dans la série.

Jusqu’à présent, la date de sortie de «Green Lantern» de HBO Max est inconnue.