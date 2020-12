La plateforme HBO Max développe une grande quantité de contenu pour ses prochaines années, allant de son propre contenu aux productions cinématographiques de Warner pour 2021 et l’un des contenus les plus attendus est un spin-off de ‘Le Trône de Fer’, Beaucoup a été dit ces derniers jours, mais finalement un spot a confirmé la date de sortie de «House of Dragon».

Après le grand succès de la série et malgré le mauvais accueil de la fin de la série, il a été annoncé que HBO travaillera sur quelques spin-offs de cet univers magique créé par George RR Martin et le premier d’entre eux est ‘Game of Thrones: Maison du Dragon’, qui se concentrera sur l’émergence de famille targaryen Et il se déroulera de nombreuses années avant la fin des événements de la série principale en 2019.

Grâce à un spot récemment lancé par HBO Max, certains projets sur lesquels la plateforme travaille ont été révélés et l’une des annonces les plus pertinentes est la Date de sortie de ‘House of Dragon’ et apparemment cela prendra plus de temps que prévu, car sera disponible jusqu’en 2022, Jusqu’à présent, sans préciser de date de sortie exacte.

‘Game of Thrones: House of Dragon’ aura une grande distribution, parmi lesquels Paddy considère comme Viserys Targaryen, Matt Smith comme le prince Daemon Targaryen, Emma D’Arcy comme Princess Rhaenyra Targaryen et Olivia Cooke comme Alicent Hightower, il présentera également George RR Martin, Vince Gerardis, Ryan Condal et Miguel Sapochnik en tant que producteurs exécutifs et comportera dix épisodes.