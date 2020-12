Après plus de centaines d’épisodes, il a confirmé que le magasin «Cloud 9» fermait ses portes, alors que les dirigeants de NBC annonçaient la fin de «Superstore» après six saisons.

Comédie à propos des employés d’une chaîne de mégastores dirigée par Glenn et plus tard Amy, joué par Mark McKinney et America Ferrera, avant son départ plus tôt cette saison, reviendra de sa pause hivernale le 14 janvier.

Après cela, il diffusera 11 autres épisodes avant la finale de la série au printemps.

Maintenant qu’ils annoncent la fin de ‘Superstore’, stars de la série Colton Dunn, Nichole Sakura, Nico Santos et Lauren Ash certains des membres de la distribution ont dit aux téléspectateurs de «passer une journée paradisiaque», la devise du magasin, et de profiter de la finale.

«’Superstore’ continuera d’être le spectacle le plus incroyable sur lequel j’ai eu le privilège et l’opportunité de travailler jusqu’au dernier jour. Je suis reconnaissant envers l’équipe de personnes incroyablement talentueuses et dévouées. Je remercie les fans de l’émission. Vous êtes tous! Génial! Merci beaucoup pour tout votre soutien! », A déclaré Dunn, qui joue le rôle de l’annonceur sarcastique du magasin Garrett.

Nichole Sakura, qui joue le superviseur de salle, Cheyenne, a partagé sur ses histoires Instagram: «Aujourd’hui, nous avons appris que la saison 6 sera la dernière saison de ‘Superstore’. Faire partie d’une série qui a duré si longtemps a été un une des expériences les plus inattendues et formatrices pour moi “.

Santos, qui joue Mateo, le meilleur ami de Cheyenne, écrit que les membres de la distribution de “Superstore” “sont vraiment une famille” et a ajouté que “faire partie d’une série qui ne m’écrasait pas, mais célébrait plutôt mon identité d’immigrant. Philippin, LGBTQ est quelque chose qui restera avec moi pour toujours. “

Finalement, Lauren Ash, qui joue la directrice adjointe du magasin Dina, a déclaré que travailler sur la série était «un rêve tous les jours».

“Je me suis fait des amis pour la vie et j’ai aidé à créer un spectacle dont je suis fier. Je suis incroyablement triste que ce soit fini, mais aussi incroyablement reconnaissant pour tout ce qu’il m’a donné”, a souligné Lauren Ash.

«Superstore» est diffusé au Mexique et en Amérique latine via le signal Warner Channel.