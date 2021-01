L’une des séries qui a le plus retenu l’attention est ‘Les garçons’ basé sur les bandes dessinées du même nom, qui est une vision différente du genre des super-héros, où ces personnages sont explorés non pas comme des héros, mais comme la véritable menace et apparemment il y a de grands projets pour l’avenir de la série, car au Il semble que non seulement une saison de plus est attendue, mais bien d’autres, depuis récemment l’acteur Anthony Starr a parlé de l’avenir de «The Boys».

La série ‘The Boys’ lancée par la plateforme Vidéo Amazon Prime Il a été l’un des plus importants du genre de super-héros et a actuellement deux saisons, en attendant le lancement de la troisième où l’arrivée de plus de héros est attendue, y compris Garçon soldat, qui sera joué par l’acteur JEnsen Ackles, célèbre pour sa participation à la série «Supernatural».

Lors d’une interview pour ComicBook, Anthony Starr a parlé de l’avenir des “ garçons ” et a affirmé qu’il existe une série solide pour assurer plusieurs saisons dans le futur:

“Je pense que nous avons encore de bonnes saisons. Je pense que nous avons une grande distribution de personnages et une prémisse vraiment intéressante et je pense, comme vous l’avez dit, que nous pouvons vraiment aller n’importe où avec ça. Je pense que c’est une série assez saine et je pense que ça s’en rapproche. une bonne vie”.

En plus de ces mots, il affirme qu’il espère que dans les mois à venir, ils commenceront à enregistrer la troisième saison, car la pandémie de Covid-19 a été un gros problème, car ils doivent s’assurer qu’ils respectent les mesures sanitaires nécessaires pour garantir la santé de la acteurs et tous les membres du personnel pour éviter une sorte de contagion qui pourrait mettre la production en danger.