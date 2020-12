La plateforme Vidéo Amazon Prime est peut-être l’un des plus appréciés pour avoir une grande quantité de contenu original qui est resté dans le goût du public avec des séries plus sombres, tel est le cas de ‘Les garçons’, mais il développe également des scénarios beaucoup plus complexes, tels que l’expansion du monde fantastique de JRR Tolkien au-delà des livres et des films, avec une série qui devrait être aussi impressionnante que ses productions cinématographiques et celle-ci a été récemment révélée. nouveau casting de ‘Le Seigneur des Anneaux’ ce qui est assez large.

L’univers de ‘Le Seigneur des Anneaux’ est arrivé sur grand écran à partir de 2001 et a été très bien accueilli tant par le public que par la critique, mais dans le cas des films de ‘Le Hobbit’ Ils n’ont pas eu le même impact, mais maintenant la plateforme Amazon prépare une série spin-off de ce monde fantastique, qui se situera des années avant la trilogie originale et avec de nouveaux personnages.

Grâce au magazine Variety, le nouvelle distribution de ‘Le Seigneur des Anneaux’, qui a ajouté environ 20 acteurs, dont Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait , Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker et Sara Zwangobani.

La série “ Le Seigneur des anneaux ” est écrite par JD Payne et Patrick McKay, qui sont aussi des showrunners, on sait aussi que JA Bayona dirigera certains chapitres et il est actuellement connu que sont en production en Nouvelle-Zélande, mais jusqu’ici inconnue de toute date de sortie possible.