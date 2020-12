Le lancement de ‘Ligue de justice de Zack Snyder’ Il semble que cela se rapproche de plus en plus et peu à peu plus d’informations émergent sur cette mini-série de quatre épisodes, qui a dû refaire quelques reprises avec les acteurs, mais apparemment le soi-disant «Snyder Cut» Cela pourrait ne pas convenir à tous les publics, car selon certains rapports, la “ Ligue de la justice de Zack Snyder ” pourrait être notée R.

Les films classés R dans le genre des super-héros deviennent progressivement plus courants, après la sortie des films ‘Logan’ ou ‘Deadpool’, les sociétés de production semblent avoir trouvé une nouvelle ressource, puisque des films comme ‘Joker’ ils ont battu des records de collection bien qu’ils atteignent un public plus restreint, en plus de commencer à gagner en notoriété auprès des critiques.

Selon les informations de Snyder lui-même, ‘Ligue de justice de Zack Snyder’ Il pourrait s’agir d’une note R, car vous vous préparez à ce que votre travail reçoive cette note, car non seulement des scènes légèrement plus violentes sont attendues, mais le mot “F * ck” est également attendu, ce qui peut manquer dans les productions DC :

«Il y a une scène où Batman lâche une bombe F. Cyborg n’est pas très content de ce qui se passe dans sa vie avant de rencontrer la Justice League et il a tendance à dire ce qu’il pense. Et Steppenwolf coupe pratiquement la ligne. les gens dans la moitié. La cote serait donc due à la violence et au blasphème, probablement les deux. “

Bien que le classement ne concernerait que quelques scènes et un mot qui sonne haut, mais la restriction pourrait se produire dans cette version, ce qui semble être que la plate-forme HBO Max ne se soucie pas beaucoup et il ne reste plus qu’à connaître la date de sortie du tant attendu “Snyder Cut”.