Malgré que “ L’équipe de suicide ” pas encore publié, tout indique que le travail de James Gunn Dans l’univers étendu de DC, ce sera très pertinent, car il prépare également une série sur le personnage de Peacemaker joué par le lutteur de la WWE et maintenant un acteur. John Cena, mais jusqu’à présent, on en sait peu sur l’intrigue, bien qu’elle ait été récemment annoncée nouveau casting pour ‘Peacemaker’, ce qui pourrait signifier qu’il ne faudra pas longtemps pour démarrer vos enregistrements.

L’un des personnages qui seront dans “ The Suicide Squad ” est un artisan de la paix, Qui sera la première fois que nous verrons ce méchant sur grand écran et tout indique que son rôle sera l’un des plus importants de cet épisode, il recherchera donc son expansion au sein de la plate-forme HBO Max, qui a été vue a grandement bénéficié de la fusion avec Warner et DC.

Un nouveau casting pour ‘Peacemaker’ a été récemment annoncé, en particulier deux rôles, en tant qu’actrice de ‘Orange est le nouveau noir’ Danielle Brooks jouera le rôle de Leota Adebayo, qui est décrite comme “intelligente, motivée, pleine de valeur et capable, mais avec sa juste part d’insécurité … Une nouvelle venue qui n’est pas bien traitée par les autres.”

L’acteur de renom rejoint également le casting Robert Patrick, dans qui nous avons vu Terminator 2: le jour du jugement jouera Auggie Smith, qui est décrit comme “une petite ville, vulgaire, fortement opiniâtre, puissant et rusé raciste de petite ville”, alors il pourrait bien être un méchant.

Jusqu’à présent, une date de début possible pour les enregistrements de la série “ Peacemaker ” ou la date de sortie est inconnue, mais on s’attend à ce qu’elle puisse commencer à enregistrer pour janvier prochain et être disponible d’ici la fin de 2021.