Il ne reste que 11 jours avant la première de la première série Marvel Studios pour Disney +, et il a été officiellement révélé combien d’épisodes auront ‘WandaVision’ et comment ils seront publiés sur la plate-forme de streaming.

L’interconnexion de l’univers cinématographique Marvel (MCU) est sur le point d’atteindre un nouveau niveau avec la première de cette production, reliant ‘Spider-Man 3’ et ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, il apporte également des personnages des précédents titres de Marvel Studios.

La série mettra en vedette Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff, Paul Bettany comme Vision, Kathryn Hahn comme Agnes et Teyonah Parris comme Monica Rambeau, qui a été présentée au public dans Captain Marvel.

Kat Dennings reprendra son rôle de Darcy de «Thor» et Randall Park reprendra son rôle de Jimmy Woo de «Ant-Man and the Wasp».

Il y a des rumeurs selon lesquelles d’autres héros Marvel participeront également à la série, mais rien n’a encore été officiellement confirmé. car la plupart d’entre eux devraient rester une surprise pour les téléspectateurs.

Il a finalement été révélé combien d’épisodes auront ‘WandaVision’ et ce sera plus long que prévu.

La première série de Marvel Studios comptera officiellement neuf épisodes, contre six à l’origine, et sera une première hebdomadaire. Ce qui signifie que “ WandaVision ” sera présenté en première le 15 janvier et se terminera le 12 mars, avant la première de “ The Falcon and the Winter Soldier ” le 19 mars.

Cela fait de la série un épisode plus long que l’autre grande franchise de Disney, la série «Star Wars», «The Mandalorian», qui a connu deux saisons de huit épisodes.

La date de sortie de ‘WandaVision’, au moins son premier épisode sera le 15 janvier sur Disney +.