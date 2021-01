L’un des plus grands succès de la plateforme Netflix ces dernières années est l’acquisition des droits de transmission de la série «Cobra Kai», qui a été initialement lancé par la plateforme YouTube Red pour finalement céder à la plus grande plateforme de streaming et ses épisodes les plus récents sont arrivés à un grand moment, puisqu’ils ont annoncé ce jour le nombre de téléspectateurs de ‘Cobra Kai 3’.

Après deux saisons sur YouTube, la série était sur le point d’être annulée, mais finalement Netflix a réussi à acquérir les droits pour faire la troisième saison et pouvoir avoir les premiers chapitres sur sa plateforme et à partir de ce moment, la série est devenue un véritable phénomène en attirant un grand nombre de fans de la saga de ‘Karate Kid’.

Après le grand succès de la première des nouveaux chapitres de cette série, à travers les réseaux sociaux le nombre de téléspectateurs de ‘Cobra Kai 3’, qui sont un nombre assez élevé pour une série:

«Au cours de ses quatre premières semaines, il est prévu que plus de 41 millions de foyers ont été éclairés pour la troisième saison de ‘Cobra Kai’. Parmi les trois saisons, 73 millions de foyers ont regardé l’émission!»

En raison du grand succès de ‘Cobra Kai’, les travaux sont déjà en cours sur la quatrième saison et on s’attend à ce que la série puisse aller jusqu’à une sixième saison, car apparemment il y a encore beaucoup d’histoires à raconter, en plus de cela il n’est pas exclu qu’elles apparaissent plus de personnages des films, y compris Terry Silver et Julie Piece, qui paraîtrait dans les prochains chapitres.