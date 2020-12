En quête d’harmonie intérieure.

Combien de fois avez-vous blâmé La Vida pour ce qui vous arrive?

La vie n’est ni injuste ni juste. C’est simplement un grand mystère que nous pouvons interpréter comme merveilleux ou cruel, basé sur nos croyances et nos attentes. La vie coule, elle progresse, ce n’est pas un juge qui s’arrête pour penser si quelque chose est bien ou mal. Si nous lui donnons un sens, nous pouvons le découvrir, l’apprécier et grandir par l’expérience, en apprenant à être de meilleures personnes. Et à un pôle opposé, totalement démotivé, on peut laisser tomber.

Si nous regardons comment la vie se passe, en espérant qu’elle soit juste, petit à petit, notre harmonie intérieure commencera à être teintée de résignation et de ressentiment.. Résignation de ne plus avoir essayé de réaliser ce rêve tant attendu et de nous répéter jusqu’à ce que nous soyons convaincus que «c’est la vie». Le ressentiment de s’accrocher à la colère pour des choses qui nous ont été «infligées» ou de ne pas accepter que des choses arrivent et qu’elles continueront de se produire, même si nous sommes convaincus qu’elles sont injustes.

Aujourd’hui, je voudrais partager avec vous une nouvelle distinction qui nous permet de prendre en charge notre vie, en nous éloignant de la résignation et du ressentiment.

Victime ou responsableÀ mon avis, c’est l’une des distinctions les plus importantes du coaching ontologique.

Face à une situation qui nous éloigne de notre axe, qui s’introduit dans notre paix intérieure générant un sentiment d’injustice, une émotion de colère, de colère ou de rage, nous avons fondamentalement deux manières de réagir: en VICTIME ou en RESPONSABLE.

Face à un événement qui nous affecte, si nous assumons le rôle de Victime, nous nous concentrerons sur la recherche des coupables, sur l’explication au monde que nous ne sommes pas à blâmer et que le problème a été causé par une autre personne ou une adversité. Nous émettons probablement des phrases comme «Le réveil ne M’a pas sonné», «Mon patron ME donne plus de travail que les autres», «Mon frère m’a frappé le premier». Des phrases qui cherchent coupable et qui tentent de nous dégager de toute responsabilité. Alors on se justifie en pensant «j’étais en retard à cause du réveil», «je n’ai pas atteint mes objectifs à cause de mon patron», et «j’ai dû frapper mon frère parce qu’il m’a frappé le premier». Ainsi, l’alternative de ne pas frapper directement mon frère n’existe pas. La victime se sent toujours parfaite et il n’y a aucune possibilité de trouver une alternative à ses actions.

Il y a t’il d’autres solutions? Bien sûr que oui. Rendez-nous RESPONSABLES.

Être responsable c’est:

● Acceptez que les choses arrivent.

● Sensibiliser au fait qu’ils nous affectent.

● Impliquez-vous dans le problème en acceptant que nous avons beaucoup à apprendre.

● Faites partie de la solution en prenant un rôle de premier plan dans notre vie.

Être responsable, ce n’est pas laisser les adversités nous contrôler, mais les reconnaître et les utiliser comme informations pour prendre des décisions dans nos vies.

Il s’agit de rechercher le chemin de l’apprentissage à travers des questions et réponses:

● Qu’est-ce que j’aimerais voir se produire?

● Quel est mon niveau d’engagement pour trouver une solution?

● Que puis-je faire dans cette situation?

● Qu’est-ce que j’ai mal fait ou qu’est-ce que je n’ai pas fait?

● Que puis-je faire différemment à partir de maintenant?

● Quel apprentissage l’expérience me laisse-t-elle?

Ces questions nous ramènent au rôle principal. Ils nous éloignent de la recherche des coupables et nous croient parfaits pour nous reconnaître comme faisant partie de la situation et de la solution.

● Êtes-vous prêt à accepter que vous assumiez souvent le rôle de victime?

● Êtes-vous conscient que vous avez toujours le choix d’être responsable?

Maintenant que vous avez la distinction, l’important est que vous commenciez à vous reconnaître lorsque vous êtes victime et à vous souvenir que Vous avez toujours une autre alternative qui vous guidera sur le chemin de l’harmonie intérieure, être responsable de votre vie.

Alfredo Lambardi