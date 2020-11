Les séries basées sur les personnages Marvel ont été portées à un autre niveau par Netflix, car elles ont créé un petit univers avec des personnages comme Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, le punisseur, entre autres, mais après certaines saisons, ils ont finalement été annulés afin que Marvel puisse récupérer les droits de chacun d’entre eux et pouvoir les emmener à un moment donné dans l’univers cinématographique Marvel, mais certains acteurs sont prêts à suivre la série maintenant pour la plate-forme de Disney + et l’un d’eux est l’acteur qui a joué le méchant Kingpin, alors que Vincent D’Onofrio a demandé à sauver «Daredevil» en recueillant des signatures.

L’une des séries les plus aimées de Netflix était “ Daredevil ”, mettant en vedette Charlie cox, qui a eu trois saisons et a été le pionnier de ces histoires basées sur des super-héros sur Netflix, qui avaient un ton beaucoup plus sombre et plus violent, contrairement aux productions de Studios Marvel Ils évitent d’être explicites et c’est ce ton qui a contribué à leur popularité.

Grâce à leurs réseaux sociaux, une pétition a été diffusée sur Change.org pour que Marvel Studios envisage de refaire cette série, alors Vincent D’Onofrio a demandé à sauver ‘Daredevil’, puisque dans certaines interviews, l’acteur a révélé qu’il était prêt à reprendre le rôle de Pivot central au sein du MCU, car c’est un rôle qui a marqué sa carrière, en plus d’être bien accueilli par le public.

Signez ce peuple, pour Save Daredevil. https://t.co/YXvtPbPj01 – Vincent D’Onofrio (@vincentdonofrio) 26 novembre 2020

Il faut se rappeler que dans les prochains jours, Marvel aura enfin une totale liberté d’utiliser ces personnages au sein du MCU, mais c’est quelque peu compliqué, car leur introduction ne pourrait pas être très différente, puisque ce ton violent et sombre serait éliminé, ce qui peut être n’agrandissez pas les fans, et tout indique que Marvel est plus intéressé par l’introduction d’autres héros comme Fantastic Four ou X-Men.