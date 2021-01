Il n’y a pas de héros sans méchant, c’est une phrase que les productions du Marvel Cinematic Universe (MCU) connaissent par excellence, c’est pourquoi elles ont annoncé qu’Ethan Hawke rejoint le casting de ‘Moon Knight’.

Acteur quatre fois nominé aux Oscars pour des tubes comme “ Training Day ” et “ Sinister ” rejoint la production mettant en vedette Oscar Isaac et qu’il est dans quelques mois avant de commencer ses enregistrements.

Avec la photographie principale maintenant, mais dans quelques semaines, nous commencerons probablement à voir de plus en plus de nouvelles concernant la série et son casting, avant que les caméras ne commencent à la tourner.

Ethan Hawke rejoint le casting de “ Moon Knight ” en tant que méchant, bien que pour le moment le rôle qu’il jouera soit gardé secret, le personnage de Marvel a affronté des entités telles que Morpheo ou Midnight, mais il a également son propre ennemi dans le mercenaire, Bushman .

Comme pratiquement toutes les autres propriétés de Marvel Studios en développement, les détails de l’intrigue de la série sont gardés secrets, mais elle devrait être tournée à Budapest, entre autres endroits.

Mohamed Diab sert de showrunner et de réalisateur de la série et sera rejoint dans le fauteuil du réalisateur par Justin Benson et Aaron Moorhead. Le créateur de «The Umbrella Academy», Jeremy Slater, a dirigé la salle de scénario de la série.

“J’avais sept ans lorsque j’ai acheté ma première bande dessinée Marvel, et ma vie a changé à ce moment-là. Il n’est pas exagéré de dire que rejoindre le MCU est le plus grand honneur de ma carrière. Je suis excité et terrifié et délirement heureux”, a déclaré Slater à propos de son rôle dans la série.

Les réalisateurs sont heureux de travailler sur Moon Knight à tel point que ce sont eux qui ont confirmé qu’Oscar Isaac serait le protagoniste de la série.

Jusqu'à présent, 'Moon Knight' n'a pas marqué sa date de sortie, bien qu'elle devrait être dans le courant de 2022 sur Disney +.