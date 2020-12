La nouvelle saison de “ Cobra Kai ” est sur le point de sortir sur Netflix, cependant, tous les acteurs originaux ne reviendront pas, car l’actrice Nichole Brown qui joue Aisha sera absente pour les chapitres suivants, mais Pourquoi Aisha ne sera-t-elle pas dans ‘Cobra Kai 3’? L’un des producteurs de l’émission a déjà répondu à cette question.

Ce personnage est apparu dès la première saison de ladite série, en tant qu’adolescent ayant des problèmes de sécurité qui rejoint le dojo de Johnny Lawrence, pour devenir un solide combattant de karaté, en plus d’être l’un des grands amis de Miguel Diaz et Sam LaRusso, même s’ils venaient de dojos différents.

Malheureusement, En septembre 2019, Brown a annoncé qu’il ne participerait plus à la série, Parce que la production l’a informée qu’elle n’avait plus d’histoires pour son personnage, certaines sources proches du projet ont souligné qu’elles l’ont en fait renvoyée pour certaines attitudes «répréhensibles» qu’elle avait à la fois sur et en dehors du plateau.

Alors pourquoi Aisha ne sera-t-elle pas dans ‘Cobra Kai 3’? la vraie raison a été donnée par le producteur de l’émission, Jon Hurwitz, qui a dit qu’en réalité le personnage est toujours dans la série seulement qu’il n’apparaîtra temporairement pas, quelque chose qui aussi avec d’autres acteurs de la série et qu’ils reviendront pour la saison trois:

“Nous aimons Aisha et nous aimons Nichole Brown. Certains personnages que nous aimions dans la saison 1 ne sont pas du tout apparus dans la saison 2, comme Kyler, Yasmine et Louie. Avant la saison, nous avons dit à Nichole la même chose que nous leur avons dit. acteurs: ce n’est pas parce qu’un personnage n’apparaît pas pendant un certain temps qu’il a quitté l’univers, qu’il ne peut pas revenir. Nous aimons ce personnage et peut-être que nous la reverrons un jour », a déclaré Hurwitz.

Nous devrons attendre le 1er janvier 2021, date de la première de la troisième saison de “ Coba Kai ” pour voir comment ils résoudront l’absence d’Aisha, bien que, comme pour d’autres personnages, elle ait peut-être quitté un échange scolaire ou déménagé. à la maison après les événements de la deuxième saison.