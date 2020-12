Quand on pense aux personnages de comédie des années 90, il y en a probablement beaucoup qui viennent à l’esprit. Cela pourrait inclure le charmant Steve Urkel et bien sûr à Carlton de ‘Le Prince de Bel-Air’, qui a été joué par Alfonso Ribeiro.

L’acteur jouerait dans la comédie dirigée par Will Smith pendant six saisons à succès et deviendrait incroyablement reconnaissable aux téléspectateurs. Cependant, bien qu’elle profite de son temps dans la série, L’acteur a révélé qu’il fut un temps où il en voulait à son rôle célèbre.

Il n’a pas fallu longtemps avant que Carlton Banks de Alfonso Ribeiro est devenu un succès auprès du public, car la personnalité énervée mais aimable du personnage était amusante à regarder. Mais parce que le personnage était si spécifique, Ribeiro admet que décrocher d’autres rôles était difficile:

Pour moi, cela signifiait une carrière. C’est une vie. C’est ce que j’ai. C’est ce qui va mettre de la nourriture sur la table de ma famille. Et quelqu’un dit: “Vous ne pouvez pas le faire parce que nous pensons que vous êtes ce type.” Il y avait donc beaucoup de ressentiment envers ce personnage.

Même après la série, Ribeiro a continué à jouer un personnage similaire dans la série «In the House».

Mis à part la pénurie de rôles d’acteur, Ribeiro a expliqué à The Ringer qu’il avait également rencontré un autre problème avec Carlton. Compte tenu de la riche éducation du personnage et de sa nature parfois snob, il était parfois qualifié de sell-out., quelque chose qui a été exploré dans la série. Carlton s’est avéré avoir de la profondeur en tant que personnage, mais beaucoup ont commencé à penser que Ribeiro avait la même personnalité:

L’idée que les gens me regardent et disent: «Tu es ce garçon blanc, tu n’es pas noir» et je dis «Peu importe». Me connaissez-vous Oui … Dites-moi la première chose sur moi. “Vous aimez Tom Jones.” Avant le personnage, il n’avait jamais entendu parler de Tom Jones. J’ai grandi en écoutant Run-DMC et Afrika Bambaataa.

Alfonso Ribeiro a dû surmonter pas mal d’obstacles après avoir joué dans la série mais, heureusement, sa carrière a pris un tournant ces dernières années. Non seulement il a réussi en tant que réalisateur, mais il est également devenu une grande personnalité de la télévision en tant que présentateur. de vidéos personnelles dans un programme comme «Videos de Primera».