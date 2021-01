La troisième saison de ‘Cobra Kai’ montre que Dani San retourne au Japon pour résoudre certains problèmes avec son entreprise et dans le processus découvrir quelques secrets de M. Miyagi, mais pourquoi Daniel Larusso est-il retourné à Okinawa jusqu’à ‘Cobra Kai 3’? Et pourquoi ne l’a-t-il pas fait au cours des dernières saisons? Le producteur exécutif et co-créateur de l’émission, Josh Heald a répondu à cette question.

Dans une interview pour Comicbook.com, Heald a expliqué que la fin de la deuxième saison avait été très dramatique pour les protagonistes, car la bagarre à l’école avait laissé de nombreuses conséquences telles que Miguel à l’hôpital, Sam battu, Robbie en fuite, tout cela s’est effondré. senseis, Dani et Johnny leur laissant un avenir incertain.

«Alors, c’était comme s’il retournait à Okinawa à un moment où il cherchait la sagesse et quelque chose, même s’il ne savait pas exactement ce qu’il allait y arriver, l’attrait d’aller à Okinawa pour se vider l’esprit était quelque chose qui nous plaisait. Et nous savions que lorsque nous voulions aller à Okinawa, nous voulions ramener Kumiko et Chozen, qui sont des personnages dont nous sommes tombés amoureux quand nous étions jeunes et que nous voulions explorer dans le futur … Et je peux dire que nous avons senti que c’était le moment. droit de le faire », a expliqué le producteur.

En plus de répondre pourquoi Daniel Larusso est-il retourné à Okinawa jusqu’à Cobra Kai 3? Il a commenté que grâce au travail des réalisateurs Lin Oeding et Stephen Tsuchida, ils ont réalisé ce que la production avait prévu de faire: rendre justice à Karate Kid 2, Cela s’ajoute également au fait que les scènes ont été enregistrées au Japon et pas à Hawaï comme dans le film des années 80. “Notre objectif était de présenter Okinawa de la manière la plus authentique possible, d’une manière que les gens n’avaient même pas vue dans l’univers de Karate Kid”, a-t-il ajouté.

La troisième saison ‘Cobra Kai’ a été bien accueillie par les fans et les critiques spécialisés, comme sur Rotten Tomatoes réussi à avoir 95% d’approbation du public. Quant à la quatrième partie, elle est déjà annoncée, cependant la date de sortie ou le début des enregistrements est inconnue.