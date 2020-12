Leonard Hofstadter joué par l’acteur Johnny Galecki est devenu l’un des personnages préférés du public, grâce à sa personnalité et sa chimie avec le reste des protagonistes, principalement avec son meilleur ami Sheldon Cooper et l’amour de sa vie, Penny, Cependant, un secret de ce personnage a été révélé que peu de gens savent, Les lunettes de Leonard de ‘The Big Bang Theory’ n’ont pas de verres, mais pourquoi?

On sait que les producteurs ont construit ce personnage non seulement dans sa personnalité, mais aussi dans sa garde-robe, car ses vêtements caractéristiques étaient une veste avec un chapeau, un pantalon en denim et lunettes à monture foncée, ce dernier est devenu un symbole du scientifique.

Cependant, il a été récemment découvert qu’ils n’avaient jamais de lunettes, alors l’acteur a expliqué dans une interview pour Huffington Post, que dans les scènes où il partageait un tableau avec Jim Parsons (Sheldon), la différence de hauteur entre eux obligeait Galecki à grimper le look, mais ce faisant les lentilles reflétaient les lumières de l’ensemble, ce qui a amené les caméras à capturer ce reflet et a donc ruiné les prises de vue.

«Nous avons répété le premier épisode pendant une semaine et demie, et quand nous avons commencé le tournage, ils ont dit: ‘Eh bien, vous allez enlever vos lunettes, non?’ J’ai dit: «Non, je veux que Leonard porte des lunettes. Ils ont dit: “ Oh, nous pensions que vous les porteriez comme Johnny en répétition toute la semaine. ” J’ai rapidement enlevé mes lunettes », a expliqué l’acteur.

Le fait que les lunettes de Leonard de “ The Big Bang Theory ” soient restées pour le personnage en a fait une caractéristique importante pour le protagoniste, et ces objets pourraient également être utilisés dans certaines blagues et arcs de la série, par exemple quand il décide de porter des lentilles de contact, mais tout finit mal pour le scientifique, car il ne les a pas mis correctement et il ne pouvait pas voir clairement

Actuellement, “ The Big Bang Theory ” est terminé après 12 saisons qui ont été un succès retentissant à la télévision tant aux États-Unis qu’à l’international, mais si vous voulez revivre l’histoire du groupe de nerds, la plateforme Amazon Prime Video a la série dans son catalogue