Parler de zombies aujourd’hui, c’est forcément parler de la série ‘Les morts qui marchent’, qui a ramené la popularité de ces monstres, oubliés du cinéma et de la télévision et depuis plus de dix ans, nous ont montré l’autre côté de ce monde post-apocalyptique, où les humains ne tentent pas seulement de survivre de ces morts-vivants, également d’autres humains, mais quelque chose qui a fait douter est le terme “Walker” ou “Walkers” et il semble qu’il n’y ait pas de zombies dans «The Walking Dead» et dans tout ce monde post-apocalyptique.

Le terme zombi est assez bien connu dans le monde et fait référence à ce groupe d’êtres non vivants qui cherchent à se nourrir de chair humaine et qui sont apparus dans d’innombrables films à travers le monde, mais dans le cas de la série “ The Walking Dead ”, c’est un terme qui n’a pas été entendu, à la place ils sont appelés «marcheurs».

MaisPourquoi il n’y a pas de zombies dans “ The Walking Dead ” ou pourquoi ils ne s’appellent pas ainsi? Selon les auteurs des bandes dessinées et de la série, le terme zombie n’existe pas dans cet univers, car il n’y a pas de films ou de séries liés à ces monstres, donc le terme n’existe tout simplement pas et ils ne seront appelés ainsi à aucun moment dans les trois séries. liés à cet univers.

Jusqu’à présent, “ The Walking Dead ” se prépare à mettre fin à son cycle et à mettre fin à la série d’ici 2022, mais il y aura encore plus de cet univers, comme des séries telles que ‘Fear: The Walking Dead’ et ‘The Walking Dead: World Beyond’ainsi que d’aller de l’avant avec des films centrés sur le personnage de Rick Grimes.