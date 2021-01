Il y a quelques jours avant que Disney + arrive enfin à la série sur Scarlet Witch and Vision, qui serait la première production de Marvel Studios à être présentée en première dans l’année, donc pour augmenter l’excitation des fans de Marvel Cinematic Universe (MCU), c’était publié ce lundi 4 janvier la nouvelle avancée de «WandaVision».

Ce qui a été montré dans les bandes-annonces précédentes de la série, c’est que Wanda sera dans un monde fictif où elle a une vie de rêve avec son défunt petit ami, Vision. Là, dans le style de la série comique des années 60, ils se marient en banlieue et sont parents de jumeaux, cependant, avec le temps, ils réaliseront que cette réalité est un fantasme et cache un sombre secret.

Actuellement, beaucoup plus de détails de la série ne sont pas connus, mais maintenant avec la nouvelle avancée de «WandaVision», vous pouvez voir le premier regard de l’un des enfants du couple, qui est un bébé. Selon les bandes dessinées Marvel, les jumeaux sont Wiccan et vitesse, qui grandissent rejoindre Jeunes vengeurs et bien que la maison des idées soit en train de développer une adaptation en direct de ladite équipe, il est peu probable que ces personnages se joignent toujours.

La série comprendra des performances d’Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Debra Jo Rupp, Fred Melamed, Randall Park, entre autres. le 15 janvier prochain via la plateforme Disney +.

D’autre part, selon le président de Marvel Studios, Kevin Feige, “ WandaVision ” est directement lié aux événements de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ et ce film se connectera à son tour avec ‘Spider-Man 3’, car ce que l’on soupçonne serait le début de l’action réelle du Spider-verse.