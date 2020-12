Rafa Mora et Macarena Millán ont ouvert une porte sur leur vie privée dans une interview pour le magazine Lecturas dans laquelle, en plus d’avouer qu’ils vont se marier l’été prochain si la pandémie le permet, Ils se sont rappelés comment était leur premier rendez-vous, même si ce n’était pas aussi bon qu’ils l’auraient souhaité. Et c’est que la jeune femme a changé sa façon de voir la vie et a laissé derrière elle l’ostentation qui la caractérisait pendant ses premières années à la télévision: «Elle m’a fait mûrir et valoriser d’autres types de choses», dit Mora.

Il y a des années, il était courant de voir le collaborateur de “ Save me ” montrer des voitures de sport exclusives d’entreprises prestigieuses telles que Porsche, Audi, Mercedes ou Lamborghini, mais Macarena n’était pas impressionné par cela et à leur premier rendez-vous, il voulait le préciser. “Je suis allé au feu, j’allais l’impressionner avec la Maserati“Rafa s’est souvenu, mais cela n’a pas obtenu l’effet qu’il aurait souhaité.”Je pensais que la voiture faisait beaucoup de bruit, j’ai passé un moment terrible parce que j’avais honte. Cela m’a rappelé quand je suis allé à l’institut, que les garçons passaient avec les motos truquées pour attirer l’attention », a avoué Macarena.

Mais ce n’était pas la seule fois qu’une voiture haut de gamme leur causait un certain inconfort: “Encore une fois, j’ai dépensé 97 000 dollars pour une voiture et il a dit: ‘Chérie, c’est la voiture d’une personne âgée, non?” a ajouté le collaborateur, un passionné de voitures de sport qui a dû trouver d’autres moyens de faire tomber son partenaire amoureux. “Quand je l’ai rencontré, j’ai pensé: «Quel garçon cool. Mais quand je l’ai rencontré, j’ai vu qu’il était le contraire“Déclara Millán.

Rafa Mora a trouvé en elle une femme humble, ce qui lui a fait apprécier d’autres choses maintenant: “Sa famille est composée de gens humbles, un cinquième sans ascenseur, et vous y allez et vous ne voyez jamais de mauvais visage. Ils sont heureux, travaillent dur et vous vous rendez compte que l’argent ne fait pas le bonheur », a avoué le valencien.

Si tout se passe comme prévu, Rafa Mora et Macarena mettront la touche finale à leur histoire d’amour avec une cérémonie romantique qu’ils planifient déjà depuis leur nouvelle maison dans une urbanisation au nord de Madrid. Ensemble, ils vivent désormais l’un de leurs meilleurs moments sur le plan personnel.