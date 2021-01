Mexico.- Selon diverses études menées par des leaders technologiques, comme la société de recherche 451 Research, au cours des 10 prochaines années, le niveau de connectivité et de transformation numérique va s’accélérer, et il sera déterminant pour la croissance du produit intérieur brut (PIB) en Amérique Latin.

Un facteur qui a encore amélioré l’adoption des outils technologiques a été la pandémie de coronavirus, de sorte que dans tous les domaines, les gens ont commencé à faire confiance à l’utilisation de la technologie dans tous les domaines: travail, santé, éducation, divertissement, sécurité, même pour le respect de l’environnement.

Au niveau des entreprises, les grandes entreprises ont renforcé leurs modèles commerciaux grâce à l’économie verte avec une orientation technologique. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) définit l’économie verte comme une économie qui favorise l’amélioration du bien-être humain et de l’égalité sociale, tout en réduisant considérablement les risques environnementaux.

En ce sens, la confiance des gens dans les nouvelles technologies a été essentielle pour faire progresser et transformer leurs modes de vie, tandis que les entreprises ont appris à se développer mais sans négliger les soins planétaires.

Les contributions de la technologie à l’environnement sont multiples et se sont avérées offrir des avantages qui auraient été auparavant inimaginables. Par exemple, qui aurait pensé qu’il serait possible de prendre soin des forêts en écoutant les téléphones portables?

Telle est la proposition qui mène Huawei, via l’organisation Rainforest Connection (RFCx), qui empêche l’exploitation forestière illégale et le braconnage dans les régions de la jungle et les forêts, grâce à l’intelligence artificielle et aux informations dans le cloud.

L’initiative opère aujourd’hui dans 10 pays, et consiste à recycler les téléphones portables abandonnés, à les alimenter en énergie solaire, puis à les placer dans la cime des arbres dans les jungles et les forêts, afin qu’ils rapportent les sons et envoient les informations dans le cloud, de cette manière. des braconniers et des coupes illégales sont détectés.

D’autres entreprises, comme Iberdrola, Bayer, Wal-Mart et le secteur bancaire, ont mis en œuvre l’utilisation d’énergie propre dans leurs stratégies visant à orienter les avantages des technologies vers la protection de l’environnement.

Précisément, lors du récent sommet annuel TrustInTech, convoqué par Huawei, des universitaires, des économistes et des hommes d’affaires ont convenu que la confiance dans la technologie et la collaboration sont essentielles pour promouvoir davantage une infrastructure numérique qui favorise le bien-être social et la reprise post-économique. pandémie et soins planétaires.

