Chaque émission télévisée devrait en valoir la peine à elle seule, mais certaines ont un bonus supplémentaire dans les objectifs recherchés par les réseaux: rassembler le plus grand public possible dans leurs dernières minutes afin qu’ils puissent se connecter avec l’espace suivant. Les diffuseurs prennent grand soin de ce qu’ils programment juste avant une grande première aux heures de grande écoute, par exemple. Cela s’est souvent produit lorsque la Ligue des champions a été diffusée en plein air et après un match important, une grande première était prévue. Cette stratégie de protection est également essentielle pour l’actualité. Plus le programme précédent rassemble de personnes, plus l’audience des bulletins d’information peut être élevée, du moins à sa création. Le meilleur exemple, Pasapalabra. Ses chiffres en hausse à son retour sur Antena 3 ont aidé le réseau Atresmedia à rester le leader en termes d’audience de l’actualité ces derniers mois. Ce n’est pas décisif, mais cela aide. Quelle est la programmation des réseaux avant les nouvelles ces derniers mois, dans laquelle la situation de la pandémie a également incité le spectateur à chercher plus d’informations?

En novembre, Antena 3 a obtenu deux données significatives. L’édition du soir de son émission d’information a enregistré 3 402 000 téléspectateurs le 10 novembre (avec une part d’audience de 20%), sa meilleure note depuis mars, au début du lock-out. Quelques jours plus tard, le 19, Pasapalabra a atteint 3.108.000 téléspectateurs (21,4% de part), son record dans le retour du concours à Atresmedia, selon les données Kantar collectées par le cabinet de conseil Barlovento Comunicación. Et le bulletin d’information qui a suivi a encore une fois touché le record du 10. «Dans un réseau généraliste, diriger les nouvelles est quelque chose de très puissant. Antena 3 le fait maintenant. À l’époque, [el consejero delegado de Mediaset] Paolo Vasile a ordonné qu’il se dorlote pleinement [el presentador del informativo nocturno de Telecinco] Pedro Piqueras et Pasapalabra ont duré quelques minutes pour couvrir le début des autres programmes d’information, et cela a été dévastateur pour Antena 3 et TVE », explique José Manuel Eleta, attaché à la direction de Barlovento.

«C’est un moment, tant à 20h30 qu’à 14h30, de grande incorporation de la consommation, beaucoup de gens allument la télévision. Il faut profiter de l’incorporation de nouvelles audiences, il faut donc mettre quelque chose de très puissant, non seulement pour aider le programme d’information, mais parce que c’est un moment fondamental de la journée en termes d’incorporation des téléspectateurs », souligne Eleta, qui était également pendant 13 ans responsable de la recherche d’audience à Antena 3 et plus tard directeur du marketing et de la programmation et directeur d’antenne à TVE.

Antena 3 parie sur les concours depuis des années avant le journal télévisé de 21h00. Jusqu’au retour dans la chaîne Pasapalabra en mai dernier (le concours n’avait pas été diffusé sur Telecinco depuis octobre 2019 en raison d’une décision de justice), c’était Boom!, Et surtout l’époque à laquelle Los Lobos participait (qui a remporté le prix le plus élevé de l’histoire de la télévision), catalyseur du journal télévisé. En novembre, les bulletins d’information hebdomadaires Antena 3 ont été les plus regardés, avec 3098 milliards de téléspectateurs en moyenne, et la chaîne a déjà accumulé 11 mois consécutifs en tant que leader de l’information (à la fois après le dîner et la nuit, sauf dans le nuit du week-end). «Ils sont conscients de la traînée, ils gardent les concurrents là-bas pendant des semaines, il y a des bateaux extraordinaires et ils savent que c’est une mine absolue. Les concepteurs des concours savent qu’ils doivent le faire en terminant haut », explique Eleta.

Si Telecinco est à nouveau en tête du palmarès des chaînes avec la plus grande part d’écran pour le 27e mois consécutif (15,8%, devant Antena 3, 12,8% et La 1, 9,3%), Antena 3 est en tête Pendant trois mois, le créneau aux heures de grande écoute, et jusqu’en novembre, il avait également repris le bureau pendant trois mois consécutifs. Dans les deux sont les nouvelles. Le créneau aux heures de grande écoute commence pour les mesures à 20h30, dans ce qui était autrefois appelé access prime time (qui s’applique désormais à ce qui est diffusé après les bulletins de nouvelles et avant les gros paris de fin de soirée, avec des émissions comme El fourmilière ou L’intermédiaire).

Telecinco recherche et capture actuellement un format qui comble le vide laissé par Pasapalabra avant le journal télévisé de Pedro Piqueras. La première décision a été d’étendre Sálvame, avec une édition intitulée Banana. La seconde était d’inventer au sein de Sálvame un concours similaire à celui qu’il avait perdu, appelé El tirón et aussi avec Christian Gálvez comme présentateur. Ça n’a pas marché. En octobre, une autre section est arrivée à Sálvame, intitulée Je veux de l’argent, dans laquelle les collaborateurs du programme ont passé différents tests et ont dû répondre à des questions engagées en échange d’argent. 26 programmes plus tard, et avec son contenu dilué dans le ton habituel de Sálvame, il a disparu.

À la Télévision espagnole en début de saison, avant ses Newscasts, elle a opté pour deux magazines informatifs du même style (et avec la même société de production derrière elle, Catorce Producciones). Au début de l’après-dîner, La 1 a présenté en première fin septembre l’émission Como sapiens, axée sur la gastronomie, qui a enregistré environ un demi-million de téléspectateurs, mais a eu une courte durée, depuis la première de la télévision publique en novembre. L’espace Las Things clear, présenté par Jesús Cintora, un programme d’actualité dans le style d’Al Rojo Vivo de La Sexta (qui s’est consolidé au fil des ans et compte en moyenne un million de téléspectateurs), avec lequel TVE s’est légèrement améliorée son public dans ce tronçon, malgré les plaintes concernant la qualité de l’espace. L’après-midi, l’engagement de TVE est plus clair, avec Aqui la tierra, un magazine sur l’environnement, la gastronomie, la nature et le climat présenté par Jacob Petrus et rassemblant en moyenne un million et demi de téléspectateurs respectables.