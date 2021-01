Mexico,- Avec les huit équipes déjà classées, la Ligue mexicaine du Pacifique annonce le calendrier officiel des séries éliminatoires, qui débutera samedi prochain, le 2 janvier, et pourrait se terminer jusqu’au 30, si la série finale atteint son maximum.

Vous pourriez être intéressé https://siete24.mx/deportes/

Les trois tours des Playoffs de la Ligue mexicaine du Pacifique auront des jours de repos avec le format bien connu 2-3-2 au meilleur des sept, débutant à domicile de la meilleure tête de série par points à la fin de la saison régulière. Le premier tour aura lieu du 2 au 10 janvier, les demi-finales du 12 au 20 janvier et la série finale débutera le 22, avec une limite au 30 janvier 2021.

Photo gracieuseté de LMP

Les matchs du Pacifique seront 1 vs. 8, 2 c. 7, 3 c. 6 et 4 vs. 5. Águilas de Mexicali, Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Obregón, Algodoneros de Guasave, Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Charros de Jalisco et Sultanes de Monterrey ont déjà confirmé les horaires officiels avec lesquels ils affronteront les duels chez eux.

Aigles de Mexicali: Du lundi au vendredi 21h00, samedi 20h00 et dimanche 18h00

Naranjeros de Hermosillo: Du lundi au samedi 19h00 et dimanche 18h00

Yaquis de Obregón: Du lundi au dimanche 18h00

Algodoneros del Guasave: Du lundi au vendredi 20h30, samedi 19h00 et dimanche 18h00

Heures du Pacifique

Tomateros de Culiacán: Du lundi au vendredi 20h00, samedi et dimanche 18h00

Cerf de Mazatlan: Du lundi au vendredi 21h00, samedi et dimanche 19h00

Charros de Jalisco: Du lundi au vendredi 19h15, samedi et dimanche 17h15

Sultans de Monterrey: Du lundi au samedi 16h00 et le dimanche à 14h00

Photo gracieuseté de la Ligue mexicaine du Pacifique

Suivez nos réseaux sociaux

Le poste Prêt les éliminatoires de la Ligue mexicaine du Pacifique est apparu en premier sur Siete24.