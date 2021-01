Mexique.- Le laboratoire Roche a lancé un test antigénique rapide qui vous indique en 15 minutes si vous êtes porteur deou le virus SARS-CoV2.

Des tests rapides comme ceux de Roche ont été approuvés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à utiliser dans les protocoles internationaux.

Dans le cas de ce test particulier, il a également été approuvé par la Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires (COFEPRIS), c’est pourquoi il est déjà disponible sur le territoire national à l’usage des médecins spécialistes.

Le test rapide d’antigène SRAS-CoV-2 de Roche fournit des résultats fiables en 15 minutes environ, offrant une sensibilité de 88,66% et une spécialité de 98,97%, comme évalué par l’Institute for Epidemiological Diagnosis and Reference ( InDRE).

Cela signifie qu’il s’agit de l’un des tests rapides les plus précis à l’heure actuelle, permettant ainsi la détection rapide des personnes porteuses du virus, et donnant aux experts de la santé la possibilité d’agir en temps opportun et ainsi éviter un plus grand nombre d’infections et d’hospitalisations.

«C’est une excellente nouvelle, car nous fournissons ainsi un outil supplémentaire aux spécialistes pour mieux lutter contre le virus qui cause le COVID-19, et ainsi empêcher davantage sa propagation. De Roche, nous continuerons à travailler pour fournir davantage de solutions de diagnostic et les mettre à la disposition de la communauté médicale, du personnel de santé et des autorités qui en ont besoin pour les faire atteindre la population, cela fait partie de notre engagement en faveur de la santé “, a déclaré Jordi Fernández, directeur de Roche Diagnostics Mexique.

En analysant les données fournies par Roche, COFEPRIS a déterminé son approbation pour une utilisation générale dans le pays, ce qui en fait l’une des alternatives pour détecter rapidement le virus.

De plus, l’un des avantages de ce nouveau test Roche est la facilité d’utilisation, car il ne nécessite pas de spécialisation par le personnel médical, ni d’instruments ou d’accessoires supplémentaires, ce qui rend le test facile acquis et utilisé par des spécialistes.

«Une autre façon de participer à la lutte contre la pandémie est le développement d’alternatives permettant d’accéder à des plateformes numériques facilitant l’acquisition de ces tests pour le professionnel de santé. Pour cette raison, Roche lance la page www.tiendarochediagnostica.mx, avec l’intention de mettre ces tests à la disposition des médecins et de pouvoir les effectuer où et quand ils sont nécessaires », explique Fernández.

Un test d’antigène fournit une réponse qualitative «oui / non» sur la présence du virus dans l’organisme, comme les tests PCR, ils vous permettent de savoir si la personne a une infection active.

Ce test détecte les protéines qui sont des composants structurels ou fonctionnels d’un pathogène et, par conséquent, sont associées à ce virus.

