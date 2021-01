Mexico.- Les bancs du PAN à la Chambre des députés et au Sénat de la République ont soutenu les questions de la sénatrice Lilly Téllez sur l’achat du vaccin russe Spoutnik V.

Le PAN a convenu que le vaccin russe n’avait pas l’approbation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS); ni de l’Agence européenne des médicaments (EMA); ni de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, qui met la population mexicaine en danger.

Lors d’une conférence de presse virtuelle, accompagnée de parlementaires issus des bancs du PAN à la Chambre des députés et au Sénat de la République, la sénatrice Lilly Téllez a condamné les attaques contre elle sur les réseaux sociaux qui la qualifient d ‘«anti-vaccins».

Il a insisté sur sa demande que le gouvernement fédéral n’achète et n’utilise que les vaccins qui ont été prouvés par la science.

«Il n’y a personne dans la communauté scientifique internationale qui approuve le vaccin russe Spoutnik V parce qu’il est en phase 3 et que leurs résultats n’ont pas été publiés pour être évalués. Ils me font le hashtag #Ladyantivacunas pour attaquer et détourner l’attention », dit-il. Lilly Tellez.

Je suis anti-vaccin, mais canard; Je suis anti-vaccin, mais petite oie, dit-il. Ce que nous exigeons, c’est que le Mexique reçoive un vaccin approuvé par la communauté scientifique internationale, a-t-il insisté.

Il a également souligné que le sous-secrétaire Hugo López-Gatell doit répondre pourquoi acheter un vaccin qui n’a pas les certifications de la communauté scientifique internationale.

De son côté, le sénateur Xóchitl Gálvez Ruiz a révélé que la communauté scientifique mexicaine n’approuve pas non plus le vaccin russe et a déclaré que l’approbation de Cofepris n’est pas une garantie de sécurité.

De même, il a condamné l’attaque sournoise contre le sénateur Téllez, orchestrée sur les réseaux sociaux uniquement pour interroger López-Gatell, “qui est un lâche qui n’ose pas venir au Sénat pour répondre aux questions des législateurs”.

Pendant ce temps, le député Éctor Jaime Ramírez Barba a précisé qu’en aucun cas la vaccination n’est découragée, bien au contraire; mais il a exigé de la transparence dans les informations sur le plan de vaccination, les montants, les dates d’application et l’efficacité de celui-ci. De plus, il a regretté que Cofepris ne soit devenu qu’un parti officiel.

À son tour, la sénatrice Kenia López Rabadán a regretté que lorsqu’un fonctionnaire est interrogé et qu’il ne réponde pas, il est clair que c’est un gouvernement opaque, qui n’a pas de réponses, seulement des hashtags à intimider, et a reconnu le courage du sénateur Téllez d’avoir soulevé la voix sur cette question sensible. “Nous n’allons pas les laisser vous intimider vous ou quelqu’un d’autre.”

Il convient de noter que le 11 août, le sous-secrétaire López-Gatell a souligné que “vous ne pouvez pas commencer à utiliser un vaccin qui n’a pas terminé avec succès les études de phase 3”.

A cette époque, le sous-secrétaire affirmait: “ça ne peut pas, ce n’est pas dû pour des raisons éthiques, pour la biosécurité, et cela dans tous les pays est une norme éthique, de pratique, de sécurité, etc.”, se référant au vaccin russe Spoutnik V .

ebv